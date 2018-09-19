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Okulun en genç öğrencisi 67, en yaşlısı 87 yaşında

Bursa'da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan, en gencinin 67, en yaşlısının ise 87 yaşında olduğu kursta, okuma yazma öğrenmek isteyen nineler takdir topluyor.

İHA | 19.09.2018 - 09:47..
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İlçe Milli eğitim Müdürlüğü okuma yazma seferberliği kapsamında Baraklı İlkokulu'nda 1. ve 2. kademe okuma yazma kursu açtı.

Keles Halk Eğitimi Merkezince açılan kursa Keles İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Narin, Belediye Başkanı Mehmet Teke, Halk Eğitim Merkezi Nafiz Gökçek ve kursiyerler katıldı.

"KADEME EĞİTİMLERİMİZ BAŞLAYACAKTIR"

Kursun açılışında en çok dikkat çeken şey ise kursiyerlerin yaş grupları oldu. Okuma yazma öğrenmek için kursa başvuran öğrencilerin hepsinin 65 yaş üzeri olmasıyla ilgili konuşan kurs eğitmeni Hasan İlker Akalın, "En küçük öğrencim 67, en büyük öğrencim ise 87 yaşında. 75 yaşındaki teyzelerimiz çok hızlı bir şekilde 1. kademeyi tamamlayarak 2. kademeye geçti. En kısa zamanda 2. kademe eğitimlerimiz de başlayacaktır" dedi.

Okulun en genç öğrencisi 67, en yaşlısı 87 yaşında

TORUNLARINA SİTEM ETTİLER

İlerleyen yaşlarına rağmen okuma yazma hevesleri ile göz dolduran kursiyerler, kendilerine yöneltilen 'Evde nasıl çalışıyorsunuz' sorusuna verdikleri cevapla ise herkesi güldürdü. Evde torunları ile sürekli kavga ettiklerini ifade eden kursiyerler, "Biz gördüğümüzü yazmaya çalışıyoruz bilemediğimizi soruyoruz, onların ellerlinde birer telefon, hiç bakmıyorlar" şeklinde sitem ettiler.


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