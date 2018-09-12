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Okulu sıvasından boyasına öğretmenler yapıyor

Eskişehir'de, depreme dayanıklı olmaması nedeniyle ana binası için yıkım kararı verilen meslek lisenin öğretmenleri, okulun bir bölümüne ait ek binayı, eğitim yapılabilecek hale getiriyor.

AA | 12.09.2018 - 09:31..
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Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 180 öğretmeni, okullarının depreme dayanaklı olmaması üzerine yıkım kararı verilmesiyle yeni bir bina bulmak için bir araya geldi.

Okullarının yerleşkesindeki Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Bölümü'ne ait alanı 24 derslikli bir binaya çevirmek için kolları sıvayan öğretmenlerin yaklaşık bir aylık çalışmasında sona yaklaşıldı.

YENİ EĞİTİM YILINA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Öğretmenler, binayı öğrencilerinin öğrenime başlayacağı 17 Eylül'e yetiştirmek için geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürüyor.

Okul Müdürü Kerim Erzincanlı, yaptığı açıklamada, okula ait ana binanın depreme dayanaklı olmaması nedeniyle yıkılacağını belirterek, söz konusu yerleşkede Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Bölümü'nün binasını yenileyip öğrenime hazırlamak için kolları sıvadıklarını hatırlattı.

Okulu sıvasından boyasına öğretmenler yapıyor

"ÖĞRETMEN ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kendisinin öğretmenlerle bir araya geldiği toplantıda binayı yenileme fikrini ortaya koyduğunu anlatan Kerim Erzincanlı, "Öğretmen arkadaşlarıma 'gönüllülük esas' dedim. Bir anda 180 öğretmenimiz kolları sıvayıp inşaat işine başladı. Biz temizlik ve boyanın yanı sıra kendimize ve öğrencilerimize okul yapıyoruz. Seramik döşemesini, kalıbını, beton dökmesini yapıyoruz. Demir doğramasını, sırasını, boyasını, fayansını ve yeri geldiğinde temizliğini kendimiz yapıyoruz. Öğretmen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimiz fedakarlığın da ötesinde bir şey yaptı. Allah'ın izniyle 17 Eylül'de öğrencilerimize okulumuzu yetiştireceğiz. Öğrencilerimizden de öğretmenlerinin emeğine saygı duymasını istiyoruz." dedi.

Okulu sıvasından boyasına öğretmenler yapıyor

"YETENEKLERİMİZİ KEŞFETTİK"

Müdür yardımcısı Damla Özbek ise öğretmenlerin canla başla okulu güzelleştirmek için çalıştıklarını söyledi. Özbek, okulun açılacağı güne kadar çalışmalarını bitirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Okulun tadilat işlerini yaparken yeteneklerimizi de keşfetme imkanı bulduk. Ben çok güzel kapı boyuyormuşum, elektrik kablosu döşüyormuşum, onları fark ettim. Boya badana, sıva, temizlik yaptık. Herkes elinden geldiğince her işi yaptı." diye konuştu.

Okulu sıvasından boyasına öğretmenler yapıyor

"OKULUMUZA KEYİFLE GİDECEĞİZ"

Okulun matematik öğretmeni Eylem Çınar da okul öğretmenlerinin elinden geleni ortaya koyduğunu vurguladı.

İlk kez böyle bir deneyim yaşadıklarını dile getiren Çınar, "Eve yorgun gittik ancak mutlu olduk. Okulumuzu daha çok benimsedik. Emekleri için bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Okulumuz daha güzel oldu. Bundan sonra daha keyifle geleceğiz. Herkesin, öğretmenler bir araya geldiklerinde nasıl güzel işler yapabildiklerini görsün istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Okulu sıvasından boyasına öğretmenler yapıyor

Okulu sıvasından boyasına öğretmenler yapıyor

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