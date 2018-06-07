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Okuma alışkanlığı kazanmak için 5 adım

İstemek başarmanın yarısı! Kitap okuma alışkanlığı için kalan yarısını aşacağınız 5 adımı açıklıyoruz.

Özel Haber | 07.06.2018 - 11:38..
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Okuma alışkanlığı kazanmak için 5 adım

5 adımda okuma alışkanlığı

Bakıldığında kitap okumak çok basit bir eylem gibi dursa da, emek ister; düşünüldüğü gibi basit değildir. Okumada kalmak, okuduğuna odaklanmak ve sana vereceği hissin tadını çıkarmak için çaba göstermen gerekir.

O zaman önce psikolojimizi bu duruma hazırlamak gerekiyor galiba. 5 adımla amacımıza ulaşabiliriz…

Okuma alışkanlığı kazanmak için 5 adım

1 - KENDİNİZE ÖZEL ZAMAN AYIRIN

Kitap okumak, boş zaman doldurmalık bir eylem değildir. Elbette resmen bir okur olduğunuzda boş zamanlarınızda aklınıza ilk “okumak” gelecek. Ancak başlangıç aşamasında iseniz bunun için özel zaman ayırmanız gerekiyor.

20-30 dakikalık zaman dilimleri ile başlayın. Düzenli zaman dilimlerinde gerçekleştirdiğiniz eylemler, zamanla alışkanlığa dönüşecektir. Okumak isteyen kimliğinize bir şans verin. Zamanla 1 saate kadar çıkın ve bu güzel duygu kanınıza girdiğinde işlem tamam. Bundan sonraki zamanı soluğunuzu kesen romanlar belirlesin…

Not: Kendinize ayırdığınız özel zamanın, her gün aynı vakitte olmasına dikkat edin.

Okuma alışkanlığı kazanmak için 5 adım

2 - ÖZEL OKUMA ALANI OLUŞTURUN

Özel duygular, zamandan sonra bir de özel bir yer ister. Salonunuzun bir köşesindeki koltuk, neden okuma koltuğunuz olmasın?

Kendinizi en çok nerede rahat hissettiğinize karar verin. Evde ya da dışarıda fark etmez. En çok rahat edeceğiniz ve en az rahatsız edileceğiniz yeri keşfedin yeter.

Okuma alışkanlığı kazanmak için 5 adım

3 - NASIL BİR OKUR OLMAK İSTEDİĞİNİZE KARAR VERİN

Bazen insan çok sevdiği bir şeyi yaparken destekleyici bazı nesnelere ihtiyaç duyar. Örneğin fonda çalan rahatlatıcı bir müziğin okurken size eşlik etmesini isteyebilirsiniz. Ya da mesela bir şeyler atıştırmak, su içmek isteyebilirsiniz.

Okuma eyleminizi ihtiyaç duyacağınızı bildiğiniz şeylerle bölmemek için tüm bunları mutlaka önceden hazır edin ve okuduklarınızın tadını çıkarın.

Okuma alışkanlığı kazanmak için 5 adım

4 - SEVDİĞİNİZE ODAKLANIN

Bir şeye alışmak için onda sevdiğimiz yönler bulmak önemli. Okuma alışkanlığı kazanmak istiyorsunuz diye elinize geçen her şeyi okuyacak değilsiniz. Bu konuda da bir zevkiniz nihayetinde oluşacak tabii. Bilgileneceğiniz ve mutlu hissedeceğiniz kitapları tercih ederek başlamalısınız. Beyninizin, kalbinizin neye ihtiyacı var; kendinizi doğru dinleyin.

Okuma alışkanlığı kazanmak için 5 adım

5 - STRATEJİLER GELİŞTİRİN

Bu 4 adımdan sonrası artık kendinize göre oluşturacağınız stratejilerden ibaret olacak. Bir kitap, bir kitap daha derken hangi tür kitapları, hangi yazarları okumaktan keyif aldığınızı keşfedeceksiniz.

Artık okuma alışkanlığı edindiniz ve stratejilerinizi belirleyerek hayatınzda kalıcı bir yer etmesini sağlayabilirsiniz. Bir yazarı tesadüfen çok beğendiyseniz, onun diğer kitaplarını da okuyabilirsiniz mesela…

Stratejiler, zaman, mekan… Hepsini bir düzene sokun ve bu güzel duygunun tadını çıkarın…

"Kitap okumaya başladıktan 1 saat sonra neler yaşıyoruz" merak ediyorsanız da linkteki yazıyı okuyabilirsiniz.

Damla Karakuş

[email protected]

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