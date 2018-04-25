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Okuma sevgisi için sınıfı farklı tasarlayan öğretmen

Samsun'da Bilişim ve Teknoloji Öğretmeni Akarcan Çakır, 'Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı' kitabının yazarı Robert Maynard Pirsig'i ölümünün birinci yılında anmak için sınıf tasarladı.

AA | 25.04.2018 - 09:58..
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  2. Eğitim

Gökçeçakmak Ortaokulunda görev yapan Akarcan Çakır, ABD'li felsefeci Pirsig'in, ülkesinin bir ucundan diğerine bir adamın iki arkadaşı ve oğluyla yaptığı 17 günlük motosiklet yolculuğunu anlattığı, nitelik kavramı üzerine fikirler yürüttüğü kitabından yola çıkarak sınıf tasarladı.

ROBERT M. PİRSİNG KÖŞESİ

Oturakların ağaç kütüklerinden olduğu, ortasında motosikletin, özel zeminin, duvarlarında kitapla ilgili yazıların, kütüphanesinin, kitap okumak için koltukların bulunduğu sınıfta Robert M. Pirsig ve kitabına atfen de bir köşe bulunuyor.

Okuma sevgisi için sınıfı farklı tasarlayan öğretmen

FARKLI TASARIMIYLA DİKKAT ÇEKEN SINIF

İlçeye yirmi kilometre uzaklıktaki bir köy okulundaki sınıf, diğer bilişim ve teknoloji sınıflarına göre farklı tasarımıyla dikkati çekiyor. Çakır, Robert M. Pirsig’in Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı kitabından esinlenerek okulda bir sınıfı bu şekilde dizayn ederek dünyada bir okula ilk kez kitaptan sınıf kazandırmak istediklerini belirtti.

Okuma sevgisi için sınıfı farklı tasarlayan öğretmen

"SINIFIMIZI KİTABA ÇEVİRDİK"

Çocukların kitapta mürekkep ve kağıt gördüklerini arkasındaki dünyayı göremediklerini söyleyen öğretmen Akarcan Çakır,

"24 Nisan 2018 Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı kitabı yazarı Robert M. Pirsig’in ölümünün birinci yıl dönümü. Anısına okulumuzda bir kitap projesi başlattık. Sınıfımızı kitaba çevirdik. Adına da 'Sınıfımı Anlatsam Kitap Olur' dedik. Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı kitabında ne varsa buraya koyduk. Neden yaptık derseniz, çocukların kitap okuma sevgisi kazanmalarını istedik, kitap sevgisi kazanmalarını istedik.

Çocuklar kitaba baktıkları zaman sadece mürekkep ve kağıt görüyorlar. Onun arkasındaki dünyayı göremiyorlar, oraya gidemiyorlar. Çünkü hayal güçleri gelişmemiş. Onlar hayal edemiyorlarsa ben de o dünyadan bir şeyler alıp buraya getirdim" dedi.

Okuma sevgisi için sınıfı farklı tasarlayan öğretmen

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