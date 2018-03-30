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Okuma yazma azmiyle örnek oluyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa başvuran Mehmetile Gülber Ateş çiftinin okuma azmi herkese örnek oluyor.

AA | 30.03.2018 - 14:37..
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Zonguldak'ta İlçeye bağlı Ölüce köyünde ikamet eden, bazı sebeplerden dolayı okula gidemeyen Ateş çifti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliğini televizyondan izlemeleri üzerine Halk Eğitim Müdürlüğü'ne başvurdu.

Köyde, haftada 3 gün açılan kursa katılan çift, okuma yazma hayallerini gerçekleştirmek istiyor.

Okuma yazma azmiyle örnek oluyorlar

Gülber Ateş, yaptığı açıklamada, eşi ile kendisinin okula gidemediklerini ve okuma yazma hayalini gerçekleştirmek için açılan kursa katıldıklarını söyledi.

Köylerinde açılan kursta okuma yazmayı öğreneceklerini ifade eden Ateş, şöyle konuştu:

"OKUMA YAZMAYI İYİCE ÖĞRENECEĞİZ"

"Ben küçükken okula gittim ama bir şey öğrenemedim. Ayağımdan sakat kalınca babam okuldan beni almıştı. Hiç okuyamadım. Yıllarca okuma hayalini kuruyordum.

Okuma yazma azmiyle örnek oluyorlar

Televizyondan okuma yazma seferberliği duyduk. Halk Eğitimde köyümüzde kurs açılacağını duyunca eşimle birlikte kursa katıldık. Arabanın plakasını ve telefon numarasını alabiliyorum. Ama şu yazıları bir türlü okuyamıyordum. İnşallah bu kursta eşimle birlikte okuma yazmayı iyice öğreneceğiz."

Okuma yazma azmiyle örnek oluyorlar

Mehmet Ateş de kursu açanlara teşekkür ettiğini belirterek, "Diploma almak için kursa katıldım. İnşallah okuma yazma öğrenerek diplomamı alacağım." dedi.

Kursu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik ve Halk Eğitim Müdürü Hüseyin Keskin, kursiyerlere defter, kalem ve Cin Ali seti hediye etti.

Okuma yazma azmiyle örnek oluyorlar

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