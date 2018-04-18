Okuma yazma kursunu tamamlayan kadınlar kep attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yurdun her tarafından başlatılan okur- yazarlık kursu ilk mezunlarını verdi. Okuma - yazma kursları sayesinde okul sıralarıyla tanışan kadınlar okullu olma mutluluğunu yaşadılar.
KEP ATTILAR
Toka Zile'de eğitimlerini başarıyla tamamlayan 14 kadın mezuniyet cübbelerini giydiler. Diplomalarını alan kadınlar hep birlikte keplerini havaya fırlattılar.
MEZUN OLMANIN SEVİNCİNİ YAŞADILAR
Okuryazarlık Seferberliği kapsamında 7 Mart’ta eğitimlerine başlayan 21 kursiyer’den 14’ü eğitimlerini başarıyla tamamlayarak belge almaya hak kazandı. Kadın öğrencilerin kursun ilk mezunları olmalarının sevincini yaşadılar.
"OKUMA YAZMA BİLMEYEN KALMASIN"
Tokat Valisi Ömer Toraman,"Okuryazarlık kurslarımızın açılmasıyla, hedefimiz ilimizde okuma yazma oranını en üst düzeye çıkartmak. Amacımız okuma yazma bilmeyen vatandaşımız kalmasın. Selamet köyümüzdeki artık ablalarımızın yüzü gülüyor. Yeni bir şeyler öğrenmenin aşkıyla, şevkiyle derslere giriyorlar. Bütün vatandaşlarımızın okuma yazma öğrenmesi arzusundayız" dedi.