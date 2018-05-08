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Okuma yazma öğrendi, oğluna mektup yazdı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen kursta okuma yazmayı öğrenen 61 yaşındaki Hasine Bulut'un ilk işi, askerdeki oğluna mektup yazmak oldu.

AA | 08.05.2018 - 15:36..
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19 Mayıs Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan okuma yazma kurslarını başarıyla tamamlayan 249 kursiyere belgelerinin verilmesi amacıyla ilçedeki bir düğün salonunda tören düzenlendi.

BELGELERİNİ ALDILAR

Düzenlenen kursa siyah önlük ve beyaz yaka ile giden yaşları 60 ila 84 arasında değişen 8 kadın da okuma yazma öğrenerek belgelerini aldı.

Çocuklarını okutup meslek sahibi yapan ancak kendisi bu imkanı bulamayan kursiyerlerden 27 torun, 8 çocuk sahibi 84 yaşındaki Kadriye Bulut, okuma isteğinin içinde her zaman olduğunu ancak buna şimdi imkan bulabildiğini söyledi.

Okuma yazma öğrendi, oğluna mektup yazdı

ASKERDEKİ OĞLUNA MEKTUP YAZDI

Kursiyerlerden 61 yaşındaki Hasine Bulut, okuma yazmayı öğrenmesinin ardından ilk olarak Bursa'da vatani görevini yapan oğlunu mektup yazdı. Okuma yazma öğrendiği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Bulut, artık oğluna mektup yazabildiğini ifade etti.

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