Okuma yazma öğrenen kursiyerler belgelerini aldı

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde düzenlenen törende konuşan Trabzon Valisi Yücel Yavuz, kursa yoğun ilgi gösteren kadınlara ve emeği geçen yetkililere teşekkür ederek, talep edildiği takdirde eğitimlerin devam edeceğini söyledi.

"BİLGİLİ VE BİLİNÇLİ OLMAK LAZIM"

Vali Yücel Yavuz, "Bilgili ve bilinçli olmak lazımdır. Ekonomik anlamda da güçlü olmak lazımdır. Eğitim ve kültür seviyesi olarak da güçlü ve çok ileri düzeyde olmak lazım. Yoksa dünya projelerin, planların uygulandığı, mazlum ve masumların üzerine çok vahşice planların uygulandığı bir arena haline dönüştü. Tarih boyunca adaleti, hep iyiliği ve güzelliği sağlayan necip Türk milleti, yine masumların ve mazlumların başvurduğu ülke olmaya, millet olmaya da devam edecek ancak biz bunu nasıl sağlayacağız? 80 milyon nüfusumuzla bunun yarıdan fazlası genç olan nüfusumuzla daha çok çalışarak, gayret ederek, sağlanan imkanları çok iyi kullanarak sağlayacağız ve mümkün hale getireceğiz. Onun için bu etkinlik çok önemli" dedi



