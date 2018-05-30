Okuma yazmayı engelli oğluyla geldiği kursta öğreniyor

Ayşe Çalışkan, okuma yazma öğrenmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa her gün evladıyla birlikte geliyor.

ÖĞRENMENİN SEVİNCİNİ YAŞIYOR

Çubuk'ta yaşayan ve imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen Ayşe Çalışkan, küçük yaşlarda yaptığı evlilikten dünyaya gelen engelli oğlunun bakımını üstlendiği için okuma hayalini bu yaşına kadar gerçekleştiremedi.

Eşini de kaybeden Ayşe Çalışkan, okuma yazma seferberliğini televizyondan duyduktan sonra kursa katılmaya karar verdi. Çalışkan, her gün engelli oğluyla Halk Eğitim Merkezi'ne gelerek okuma yazma öğrenmenin sevincini yaşıyor.

"ENGELLERİ OĞLUMLA AŞIYORUZ"

Ayşe Çalışkan, "Hem imkansızlık hem de köyde okulun olmaması nedeniyle okuyamadım. 16 yaşında da evlenmek zorunda kaldım. Beş çocuğum oldu, 4'ü evlendi. Eşim de 15 yıl önce öldü. 32 yaşındaki engelli oğlum Murat ile birlikte yaşıyorum. Onun yanımda olması bana güç veriyor. Yalnız yaşadığım için eve bırakamıyorum. İkimiz her zorluğu birlikte aştık, şimdi de okuma yazma kursuna katılıyoruz. Allah'ın izniyle tüm engelleri, engelli oğlumla birlikte aşıyoruz. Okuyamamanın çok zorluğunu çektim. O yüzden okuma yazma seferberliği ilan edilince koşa koşa geldim. Hastaneye gidiyorum, hangi doktorla görüşeceğimi, hangi odaya gideceğimi bilemiyorum. Okuma bilmediğim için ilaçları da birbirinden ayırt edemiyorum. Okuma yazmayı öğrenince bu sıkıntılarımın sona ereceğine inanıyorum" dedi.



