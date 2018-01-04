Okuma yazmayı geliştiren 10 kuram kitabı

Kitap tutkunlarının içinde sürekli yazmak fikri yatar. Yeni bir kitabı okuyup bitirdiğimizde kapağını kapatırken neden ben de yazmayayım diye düşünürüz. Bunun için yaratıcı yazarlık atölyelerine gider, orada eğitimler almak isteyenler çoğunluktadır.
İnsanlar duygu düşüncelerini sözlü olarak anlatmasının yanında, yazıyla da bunu daha çok kişiye ulaştırılmasını ister. Bunun için mümkün olduğunca çok okumalar yaparız. Farklı yazarlardan kitaplar ve metinler okuruz. Hem okuma serüvenimizi hızlandırmak, hem de iyi bir yazı nasıl yazılır üzerine yazılmış 10 kuram kitabından çok şey öğreneceğinizi düşünüyoruz.
Alanında usta yazarların kaleminden çıkan kitapları, yazar olmak isteyen her okurun kitaplığında bulundurması gerekiyor. Kitap Ayracı sizin için en iyi 10 kuram kitabını derledi.
ZEKİYE ANTAKYALIOĞLU - ROMAN KURAMINA GİRİŞ
Bu kitapta, hemen her roman okurunun kafasını karıştıran "realizm", "moder-nizm", "postmodernizm" gibi akımların özet anlatımları yanında, romanın bugün bizler için ne anlama geldiği, bir geleceği olup olmadığı sorularına verilen yanıtları da bulacaksınız.
Yazar: Zekiye Antakyalıoğlu
Yayınevi: Ayrıntı Yayınları
Baskı yılı: 2016
Dili: Türkçe
Syf: 240
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TZVETAN TODOROV - EDEBİYAT KAVRAMI
Edebiyat nedir? Metin türleri nasıl ortaya çıkmıştır? Anlatıcı değişikliği metin çözümlemelerini nasıl etkiler? Polisiye romanların değişmeyen yapısal özellikleri nelerdir?
Cevabı bu kitapta...
Yazar: Tzvetan Todorov
Yayınevi: Sel Yayıncılık
Çeviren: Necmettin Sevil
Yayım yılı: 2015
Syf: 176
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TZVETON TODOROV - YAZIN KURAMI
Rus biçimcilerinin metinleri Fransızca ve İtalyanca
çevirilerinin karşılaştırılmasıyla ilk kez bir bütün
olarak Türkçede.
Yazar: Tzveton Todorov
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Çeviren: Sema Rifat, Mehmet Rifat
Yayım yılı: 2016
Syf: 272
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GYÖRGY LUKACS - AVRUPA EDEBİYATI VE VAROLUŞÇULUK
Avrupa edebiyatına dair başucu özellikte bir kitap..
Yazar: György Lukacs
Yayınevi: Epos Yayınları
Çeviren: Vural Yıldırım
Basım yılı: 2012
Syf: 280
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WAYNE C. BOOTH - METİS ELEŞTİRİSİ - KURMACANIN RETORİĞİ
Edebiyat eleştirisi alanında devrim yaratan ve kısa zamanda klasikleşen Kurmacanın Retoriği'nde Wayne Booth, her şeyden önce bir edebiyat eserinin gücünü ve etkisini nelere borçlu olduğunu ele alıyor.
Yazar: Weyne C. Booth
Yayınevi: Metis Yayınları
Çeviren: Bülen O. Doğan
Yayım yılı: 2012
Syf: 544
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GEORGES BATAİLLE - EDEBİYAT VE KÖTÜLÜK
Georges Bataille, Edebiyat ve Kötülük'te, hayatımızın en önemli gerçeklerinden birini, Kötülüğü ele alıyor.
Yazar: Georges Bataille
Yayınevi: Ayrıntı Yayınları
Çeviren: Ayşegül Sözmezay
Basım yılı: 1997
Syf: 208
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TERRY EAGLETON - EDEBİYAT NASIL OKUNUR
Bir edebi metnin özellikleri nelerdir? Hangi unsurlar bir metni edebi eser olarak okunmaya değer kılar? Karakteri tipten ayıran incelikler nasıl ortaya çıkar ve esere nasıl bir zenginlik katar?
Yazar: Terry Eagleton
Yayınevi: İletişim Yayınları
Çeviren: Elif Ersavcı
Basım yılı: 220
Syf: 220
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MIKHAIL BAKHTIN - KARNAVALDAN ROMANA
Mikhail Bakhtin 1920'lerde başlayıp 1975'te ölümüne dek Sovyetler Birliği'nde sürdürdüğü çalışmalarla Avrupa ve ABD'nin 1980 sonrası entelektüel ortamına damgasını vurmuş bir insan bilimleri ve dil felsefecisi, kültür ve edebiyat kuramcısıdır.
Yazar: Mikhail Bakhtin
Çeviren: Mihail Bahtin
Yayınevi: Ayrıntı Yayınları
Basım yılı: 2014
Syf: 368
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TERRY EAGLETON - EDEBİYAT KURAMI (GİRİŞ)
Eagleton, edebiyat çalışmalarının neden nükleer fizikten farklı olduğunu, edebiyatın herkese ulaşabilecek "sıradan" bir dile sahip oluşuyla açıklıyor.
Yazar: Terry Eagleton
Çeviren: Tuncay Birkan
Yayınevi: Ayrıntı Yayınları
Basım yılı: 2014
Syf: 272
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ROLAND BARTHES - ELEŞTİRİ VE HAKİKAT
Eleştiri ve Hakikat, edebiyat yapıtının metin odaklı okumasını öneren ve eleştirinin de ancak bu perspektiften yaratıcı bir üretkenlik ortaya koyabileceğini öne süren Barthes'ın en önemli eserlerinden birisidir.
Yazar: Roland Barthes
Yayınevi: İletişim Yayınları
Çevirenler: Elif Bildirici & Melike Işık Durmaz
Basım yılı: 2016
Syf: 71
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Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim: [email protected]