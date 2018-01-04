Okuma yazmayı geliştiren 10 kuram kitabı

Kitap tutkunlarının içinde sürekli yazmak fikri yatar. Yeni bir kitabı okuyup bitirdiğimizde kapağını kapatırken neden ben de yazmayayım diye düşünürüz. Bunun için yaratıcı yazarlık atölyelerine gider, orada eğitimler almak isteyenler çoğunluktadır.

İnsanlar duygu düşüncelerini sözlü olarak anlatmasının yanında, yazıyla da bunu daha çok kişiye ulaştırılmasını ister. Bunun için mümkün olduğunca çok okumalar yaparız. Farklı yazarlardan kitaplar ve metinler okuruz. Hem okuma serüvenimizi hızlandırmak, hem de iyi bir yazı nasıl yazılır üzerine yazılmış 10 kuram kitabından çok şey öğreneceğinizi düşünüyoruz.

Alanında usta yazarların kaleminden çıkan kitapları, yazar olmak isteyen her okurun kitaplığında bulundurması gerekiyor. Kitap Ayracı sizin için en iyi 10 kuram kitabını derledi.

ZEKİYE ANTAKYALIOĞLU - ROMAN KURAMINA GİRİŞ

Bu kitapta, hemen her roman okurunun kafasını karıştıran "realizm", "moder-nizm", "postmodernizm" gibi akımların özet anlatımları yanında, romanın bugün bizler için ne anlama geldiği, bir geleceği olup olmadığı sorularına verilen yanıtları da bulacaksınız.

Yazar: Zekiye Antakyalıoğlu

Yayınevi: Ayrıntı Yayınları

Baskı yılı: 2016

Dili: Türkçe

Syf: 240

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TZVETAN TODOROV - EDEBİYAT KAVRAMI

Edebiyat nedir? Metin türleri nasıl ortaya çıkmıştır? Anlatıcı değişikliği metin çözümlemelerini nasıl etkiler? Polisiye romanların değişmeyen yapısal özellikleri nelerdir?

Cevabı bu kitapta...

Yazar: Tzvetan Todorov

Yayınevi: Sel Yayıncılık

Çeviren: Necmettin Sevil

Yayım yılı: 2015

Syf: 176

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TZVETON TODOROV - YAZIN KURAMI

Rus biçimcilerinin metinleri Fransızca ve İtalyanca

çevirilerinin karşılaştırılmasıyla ilk kez bir bütün

olarak Türkçede.

Yazar: Tzveton Todorov

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Çeviren: Sema Rifat, Mehmet Rifat

Yayım yılı: 2016

Syf: 272

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GYÖRGY LUKACS - AVRUPA EDEBİYATI VE VAROLUŞÇULUK





Avrupa edebiyatına dair başucu özellikte bir kitap..

Yazar: György Lukacs

Yayınevi: Epos Yayınları

Çeviren: Vural Yıldırım

Basım yılı: 2012

Syf: 280

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WAYNE C. BOOTH - METİS ELEŞTİRİSİ - KURMACANIN RETORİĞİ

Edebiyat eleştirisi alanında devrim yaratan ve kısa zamanda klasikleşen Kurmacanın Retoriği'nde Wayne Booth, her şeyden önce bir edebiyat eserinin gücünü ve etkisini nelere borçlu olduğunu ele alıyor.

Yazar: Weyne C. Booth

Yayınevi: Metis Yayınları

Çeviren: Bülen O. Doğan

Yayım yılı: 2012

Syf: 544

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GEORGES BATAİLLE - EDEBİYAT VE KÖTÜLÜK





Georges Bataille, Edebiyat ve Kötülük'te, hayatımızın en önemli gerçeklerinden birini, Kötülüğü ele alıyor.

Yazar: Georges Bataille

Yayınevi: Ayrıntı Yayınları

Çeviren: Ayşegül Sözmezay

Basım yılı: 1997

Syf: 208

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TERRY EAGLETON - EDEBİYAT NASIL OKUNUR





Bir edebi metnin özellikleri nelerdir? Hangi unsurlar bir metni edebi eser olarak okunmaya değer kılar? Karakteri tipten ayıran incelikler nasıl ortaya çıkar ve esere nasıl bir zenginlik katar?

Yazar: Terry Eagleton

Yayınevi: İletişim Yayınları

Çeviren: Elif Ersavcı

Basım yılı: 220

Syf: 220

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MIKHAIL BAKHTIN - KARNAVALDAN ROMANA





Mikhail Bakhtin 1920'lerde başlayıp 1975'te ölümüne dek Sovyetler Birliği'nde sürdürdüğü çalışmalarla Avrupa ve ABD'nin 1980 sonrası entelektüel ortamına damgasını vurmuş bir insan bilimleri ve dil felsefecisi, kültür ve edebiyat kuramcısıdır.

Yazar: Mikhail Bakhtin

Çeviren: Mihail Bahtin

Yayınevi: Ayrıntı Yayınları

Basım yılı: 2014

Syf: 368

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TERRY EAGLETON - EDEBİYAT KURAMI (GİRİŞ)

Eagleton, edebiyat çalışmalarının neden nükleer fizikten farklı olduğunu, edebiyatın herkese ulaşabilecek "sıradan" bir dile sahip oluşuyla açıklıyor.

Yazar: Terry Eagleton

Çeviren: Tuncay Birkan

Yayınevi: Ayrıntı Yayınları

Basım yılı: 2014

Syf: 272

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D&R

ROLAND BARTHES - ELEŞTİRİ VE HAKİKAT

Eleştiri ve Hakikat, edebiyat yapıtının metin odaklı okumasını öneren ve eleştirinin de ancak bu perspektiften yaratıcı bir üretkenlik ortaya koyabileceğini öne süren Barthes'ın en önemli eserlerinden birisidir.

Yazar: Roland Barthes

Yayınevi: İletişim Yayınları

Çevirenler: Elif Bildirici & Melike Işık Durmaz

Basım yılı: 2016

Syf: 71

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D&R

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]