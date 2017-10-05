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Okumayı kolaylaştıran cep kitaplar

Yayınevleri insanların taşıması kolay kitap ihtiyacını gördü.

05.10.2017 - 10:30
  1. Haberler
  2. Kitap
Okumayı kolaylaştıran cep kitaplar

İşe giderken otobüste uzaklara bakıp derin düşüncelere dalardık. Her gün sabah ve akşamları aynı saatte birlikte seyahat ettiğimiz yolculuk arkadaşlarımız A durağından K durağına yaklaştığımızda bizi dürter, inmemiz gerektiğini anlardık. Fakat büyük şehirlerimizde ulaşım devrimi oldu ve artık metrolarda yolculuk ediyoruz.

Tünellerde uzaklara dalacak bir alan derinliğimiz yok.  Her metro yolculuğu bir şeylerle uğraşma ihtiyacı hissettirmiyor mu sizce de? Müzik dinlemek, hatta akıllı telefonlarımıza indirdiğimiz dizileri izlemek bile sıkıcı bir hâl aldı. Haliyle otobüs yolculuklarının kattığı hayal gücünü beynimizde canlandırabilecek kitaplar yoldaşımız oldu. İtiraf etmeliyiz ki kitaplar da iş yorgunluğunun ardından yük gibi geliyor-du; cep kitapları yayımlana kadar…

Pratik ve hayal gücü ihtiyacımızı besleyen bu eserler e-kitaplardan daha güzeldir.

CEBİNİZDE TAŞIYABİLECEĞİNİZ KİTAPLAR

Kitap okumanın günümüzde zor olduğu yadsınamaz bir gerçek.  İş hayatının getirdiği zaman kısıtlaması yüzünden çoğumuz yanımızda kitap bile taşımıyoruz. Akşam işten dönerken kendimizi hemen eve atmayı düşünürüz. Okuyacak kitaplarımız olsa bile yeterince zaman ayıramıyoruz. Bazen de yanımızda kitapları taşımaya üşendiğimiz için gerekli verimli okumaları yapamıyoruz. İşte bütün bunlara son verebilecek cep kitaplar okuyucuların yardımına koştu.

Ülkemizin önde gelen yayınevleri hem dünya hem de Türk edebiyatının önde gelen yazarlarının kitaplarını küçülttü cebe kadar soktu. Bu sayede insanlar elinde büyük kitaplarla değil; cebinde sürekli taşıyacağı kitaplar sayesinde okumaya daha çok zaman ayırabilecekler.

KOLAY OKUNUYOR

Yayınevlerinin böyle düşünmeleri kitapseverler için iyi bir şans diyebilirim. Çünkü kitap okumamak için artık bahanemiz yok. Tam metin halinde yayımlanan minik kitaplarla ertelediğiniz okumaları artık yapabilirsiniz. Geothe’den, Stefan Zweig’e, Oscar Wilde’den, Ömer Hayyam’a, Dostoyevki’den Ömer Seyfettin’e kadar birçok yazarın, edebiyatçının eserlerini bulabilecekseniz.

Her sabah metroya, otobüse, vapura bindiğinizde arka cebinize koyduğunuz kitabınızı çıkarttın ve keyifle okumaya başlayın. E- kitaplardan daha keyif veren bu cep boy kitaplarla okumayı daha çok seveceksiniz.

KÜÇÜK DOSTLAR

Okuma masamda bundan sonra küçük dostlar da var. Benim de okumak istediğim ama bir türlü diğer kitaplardan zaman bulamadığım için ertelediğim kitapları artık rahat bir şekilde okuyabileceğim. Akşam işten eve giderken, ya da arkadaşlarımızla buluşmaya gittiğimde mutlaka ofisten çıkmadan cebime bir tane atıp gideceğim durağa kadar sayfalarını okşarcasına okumaya başlıyorum.

Zaman az, okuyacak kitap çok. Okuyun hayatınız güzelleşsin…

Okumayı kolaylaştıran cep kitaplar

Okumayı kolaylaştıran cep kitaplar

Kitap okumak büyük bir insani eylemdir.

Okumayı kolaylaştıran cep kitaplar

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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