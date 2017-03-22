Okunan selayı susturmaya giden yarbay dayak yedi

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki olaylara ilişkin dava, sanık savunmalarıyla devam ediyor.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü duruşma salonunda görülen duruşma, sanık eski Albay Alper Erkaya'nın savunmasıyla başladı.

Eski Yüzbaşı Saltuk Buğrahan Kale'yi telefonla arayarak üç askeri kamyon ve uçaksavarın bulunduğu Zırhlı Personel Taşıyıcısı (ZPT) ile bir miktar mühimmatı 58. Topçu Tugayına göndermesini emrettiğini kaydeden Erkaya, "Gazi albayın söylemesinin üzerine, sadece kışlanın emniyetinin alınması için bu emri verdim. Araçların çağrılması güvenlik açsından rutin bir faaliyetti." dedi.



Sanık eski Öğrenci ve Kurslar Tabur Komutanı Yarbay Abdülkerim Ceyhan'ın "selaları susturmak bu kamyonlarla Polatlı Merkez Camisi'ne gittiğini" iddianamede okuduğunu öne süren Erkaya, araçların bu amaçla kullanılması için emir vermediğini savundu.

"YARBAY SELALARI SUSTURMAK İSTEDİ"

Sanık eski Yüzbaşı Aytekin Kara da 15 Temmuz'dan önce Topçu ve Füze Okul Komutanlığında Subay Temel Kurs Bölük Komutanlığı görevini yaptığını belirtti.

Darbe girişiminde yer almadığını iddia eden Kara, o gece kışladaki hareketlilik nedeniyle Suriye'ye operasyon düzenlenebileceğini düşündüğünü kaydetti.

Tabur komutanının emriyle kursiyer teğmenleri birliğe çağırdığını dile getiren Kara; Yarbay Ceyhan'ın, "Türkiye sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Gidin hazırlık yapın. Bir haftalık giyeceklerinizi hazır edin. Silah depolarının anahtarını alın, sizde dursun." emrini verdiğini anlattı.

Daha sonra Ceyhan'ın kendisine ilk kez gördüğü bir telsizi vererek, "birliğe yönelik terör saldırısı olabileceğini" söylediğini öne süren Kara, konuşmalarında darbe ya da sıkıyönetim kelimelerinin geçmediğini savundu.

İlerleyen saatlerde, haberlerden darbe girişimi olduğunu öğrendiğini söyleyen Kara, yanındaki askerlerle birlikte bu girişimin bir parçası olmayacaklarına dair ortak karar aldıklarını iddia etti.

"HAYATIMDA BÖYLE DAYAK YEMEDİM"

Kursiyer teğmenlere silahlarını depoya bırakmaları için emir verdiğini ifade eden Kara, şunları kaydetti:

"Eski Öğrenci ve Kurslar Tabur Komutanı Yarbay Abdülkerim Ceyhan 02.30'da birliğe döndü. Yanıma gelerek bana 'Camiye (Polatlı Merkez Camisi) gittim ve okunan selaları susturmaya çalıştım. Ancak halk tepki gösterdi ve beni darbetti. Hayatımda böyle dayak yemedim, şu an kendimi çok güçlü hissediyorum' dedi. Daha sonra bana verdiği telsizi kendisine geri verdim, emirlerine uymama kararı aldım."