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Okunması Gereken 501 Kitap

Her kitapseverin ölmeden önce okuması gereken kitaplar.

25.07.2017 - 11:51
  1. Haberler
  2. Kitap
Okunması Gereken 501 Kitap

Türk ve dünya edebiyatının önde gelen önemli kitaplarını daha yakından tanımak isteyenler için Okunması Gereken 501 Kitap okuyuculara kılavuzluk ediyor.

Alanında adı öne çıkmış yazarlarca değerlendirilmiş kitaplardan oluşan liste belki de ölmeden önce okunması gereken kitapların listesi.

SEÇMEYİ KOLAYLAŞTIRACAK

Çoğumuz kitap okumaya fazla zaman bulamadığımızdan dert yakınıyoruz. Okumak istediklerimizi bekletirken bunlara yenileri ekleniyor. Yük gittikçe ağırlaşıyor ve bu da bizi kitap okumaktan soğutuyor maalesef. Bunun yanında ne okuyacağımıza da karar veremiyoruz.

Okunması Gereken 501 Kitap

KİTAPLIĞINIZDA BULUNDURUN

Bu derleme eser sayesinde kendinize yeni okuma listeleri yaparak, okunması gereken kitapları es geçmeden okuyabilirsiniz. Hatta tam tersine okumak istemeyeceğiniz kitapları da eleme şansı yakalayabilirsiniz.

Bu derlemede dünyanın önde gelen 501 kitabının her birine yaklaşık birer sayfa ayırarak; araştırma görevlileri, yazarlar ve kitapseverler tarafından değerlendirmelere yer verilmiş. Her bir kitabın başında yer alan yıldız işaretiyle de kitabın daha önce dilimize çevirilip çevrilmediği belirtilmiş. Yıldız yoksa çeviri de yok...

Değerlendirilen kitapların kategorileri de oldukça geniş; polisiyeden bilim kurguya, edebiyattan çocuk kitaplarına değin... Seçin, beğenin, okuyun...

Kitap sayfası için iletişim: ergul.tosun@ensonhaber.com

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