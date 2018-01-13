Okunması gereken klasik kitaplar

Kitap okumak dünya klasiklerini hatim etmekle başlar. Çoğu okurun bildiği dünya klasikleri kitapseverlere okuma aşkını kazandıran yapıtlardır. Klasikler sayesinde, yazıldığı dönemin sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel durumlarını analiz ederiz.
Tarih kitaplarından bile yazılmayan önemli hakikatleri klasiklerle öğrenme imkânına kavuşuyoruz. Klasik eserler zamana meydan okuyan ve asla unutulmayan kitapların başında gelmektedir. Sağlam kurgu ve dilleriyle edebiyatseverlerin beğenilerini kazanan klasikler, her daim okunmak için iyi bir seçenek olmuştur.
Rus, İngiliz, Amerika, Fransız, Alman ve İtalyan edebiyatından oluşan büyük yazarların dev eserlerinden oluşan okuma listemizde, okuduklarınız mutlaka vardır. Okumadıklarınız kitaplar varsa da Kitap Ayracı olarak hatırlatıyoruz.
Keyifli okumalar diliyoruz...
FYODOR MİHAYLOVİÇ DOSTOYEVSKİ - SUÇ VE CEZA
Düştüğü yoksulluk çıkmazında toplum kurallarının bağından kurtulduğuna inanan bir gencin hikâyesini anlatan Suç ve Ceza ahlâkın anlamını sorguluyor. Dostoyevski'nin çok okunan eseri.
Yazar: Fyodor Dostoyevski
Yayınevi: İletişim: Yayınları
Çeviren: Engin Altay
Türü: Roman
Yayım yılı: 2014
Syf: 660
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VICTOR HUGO - SEFİLLER
Sefiller, Victor Hugo'nun başyapıtı...
Yazar: Victor Hugo
Yayınevi: Panama Yayıncılık
Çeviren: Zeynep Türker
Türü: Roman
Yayım yılı: 2015
Syf: 408
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LEV NİKOLAYEVİÇ TOLSTOY - SAVAŞ VE BARIŞ
Savaş ve Barış, "klasik" dendiğinde akla gelen ilk kitaplardan.
Yazar: Lev Nikolayeviç Tolstoy
Yayınevi: Can Yayınları
Çeviren: Zeki Baştımar
Yayım yılı: 2016
Türü: Roman
Syf: 1700 (iki cilt)
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HONERO DE BALZAC - VADİDEKİ ZAMBAK
Roman, gençlikten yetişkinliğe uzanan yolu, evli bir kadına duyduğu aşkla kateden Felix'in hikâyesini anlatıyor.
Yazar: Honero De Balzac
Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları
Çeviren: Volkan Yalçıntoklu
Türü: Roman
Yayım yılı: 2016
Syf: 328
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JANE AUSTEN - AŞK VE GURUR
Aşk ve Gurur, taşralı bir beyfendinin kızı olan Elizabeth Bennett ile varlıklı ve soylu toprak sahibi Fitzwilliam Darcy arasındaki çatışmayı anlatır.
Yazar: Jane Austen
Yayınevi: Can Yayınları
Çeviren: Nihal Yeğinobalı
Yayım yılı: 2016
Türü: Roman
Syf: 363
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DANTE - İLAHİ KOMEDYA
Dünya şiirinin başyapıtı "İlahi Komedya", Dante'nin Cehennem'e, Araf'a ve Cennet'e yaptığı düşsel bir geziyi destanlaştırır.
Yazar: Dante Alighieri
Yayınevi: Oğlak Yayıncılık
Çeviren: Rekin Teksoy
Yayım yılı: 2016
Türü: Şiir
Syf: 979 (üç cilt)
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WILLIAM SHAKESPEARE - ROMEO VE JULIET
Oyunları ve şiirlerinde insanlık durumlarını dile getiriş gücüyle yaklaşık 400 yıldır bütün dünya okur ve seyircilerini etkilemeyi sürdüren efsanevi yazar, Romeo ve Juliet'de birbirinden farklı pek çok toplumda benzerleriyle karşılaşılan trajik bir ilişkiyi, düşman ailelerin çocukları arasında doğan aşkı ele alır
Yazar: William Shakspeare
Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları
Çeviren: Özdemir Nutku
Yayım yılı: 2016
Türü: Oyun
Syf: 133
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JOHANN WOLFGANG Von GOETHE - GENÇ WERTHERİN ACILARI
intiharla sonuçlanan Wertherin dramatik öyküsü.
Yazar: Johann Wolfgang von Goethe
Yayınevi: Doğu Batı Yayınları
Çeviren: Gülperi Sert
Yayım yılı: 2013
Türü: Roman, mektup
Syf: 148
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JOHN STEINBECK - GAZAP ÜZÜMLERİ
John Steinbeck’in tartışmasız en büyük eseri olan ve ona Pulitzer ödülünü kazandıran Gazap Üzümleri.
Yazar: John Steinbeck
Yayınevi: Sel Yayınları
Çeviren: Belkıs Dişbudak
Yayım yılı: 2015
Türü: Roman
Syf: 556
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IVAN TURGENYEV- BABALAR VE OĞULLAR
Eski nesille, nihilist gençlik arasındaki kuşak çatışmasını anlatan Babalar ve Oğullar, Rusya'nın çalkantılı bir dönemine Bazarov karakteriyle mercek tutuyor.
Yazar: İvan Turgenyev
Yayınevi: İletişim Yayınları
Çeviren: Leyla Soykut
Yayım yılı: 2015
Türü: Roman
Syf: 325
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CHARLES DICKENS - İKİ ŞEHRİN HİKAYESİ
İki Şehrin Hikâyesi'nde anlatılanlar, tam da böyle bir zaman diliminde geçiyor. Fransız Devrimi öncesinde kral yanlılarıyla soyluların, halka yaptığı zulüm ve sonrasında devrimi gerçekleştirenlerin soylulara çektirdikleri acılar, okura Paris ve Londra'da yaşanan sürükleyici bir öyküyle sunuluyor.
Yazar: Charles Dickens
Yayınevi: Alfa Yayınları
Çeviren: Çiğdem Dürüşken & Aziz Bergin
Yayım yılı: 2016
Türü: Roman
Syf: 440
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Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim: [email protected]