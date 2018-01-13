Okunması gereken klasik kitaplar

Kitap okumak dünya klasiklerini hatim etmekle başlar. Çoğu okurun bildiği dünya klasikleri kitapseverlere okuma aşkını kazandıran yapıtlardır. Klasikler sayesinde, yazıldığı dönemin sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel durumlarını analiz ederiz.

Tarih kitaplarından bile yazılmayan önemli hakikatleri klasiklerle öğrenme imkânına kavuşuyoruz. Klasik eserler zamana meydan okuyan ve asla unutulmayan kitapların başında gelmektedir. Sağlam kurgu ve dilleriyle edebiyatseverlerin beğenilerini kazanan klasikler, her daim okunmak için iyi bir seçenek olmuştur.

Rus, İngiliz, Amerika, Fransız, Alman ve İtalyan edebiyatından oluşan büyük yazarların dev eserlerinden oluşan okuma listemizde, okuduklarınız mutlaka vardır. Okumadıklarınız kitaplar varsa da Kitap Ayracı olarak hatırlatıyoruz.

Keyifli okumalar diliyoruz...

FYODOR MİHAYLOVİÇ DOSTOYEVSKİ - SUÇ VE CEZA

Düştüğü yoksulluk çıkmazında toplum kurallarının bağından kurtulduğuna inanan bir gencin hikâyesini anlatan Suç ve Ceza ahlâkın anlamını sorguluyor. Dostoyevski'nin çok okunan eseri.

Yazar: Fyodor Dostoyevski

Yayınevi: İletişim: Yayınları

Çeviren: Engin Altay

Türü: Roman

Yayım yılı: 2014

Syf: 660

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

VICTOR HUGO - SEFİLLER

Sefiller, Victor Hugo'nun başyapıtı...

Yazar: Victor Hugo

Yayınevi: Panama Yayıncılık

Çeviren: Zeynep Türker

Türü: Roman

Yayım yılı: 2015

Syf: 408

Kitabı satın alamk için linki tıklayın:

D&R

LEV NİKOLAYEVİÇ TOLSTOY - SAVAŞ VE BARIŞ

Savaş ve Barış, "klasik" dendiğinde akla gelen ilk kitaplardan.

Yazar: Lev Nikolayeviç Tolstoy

Yayınevi: Can Yayınları

Çeviren: Zeki Baştımar

Yayım yılı: 2016

Türü: Roman

Syf: 1700 (iki cilt)

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İdefix

HONERO DE BALZAC - VADİDEKİ ZAMBAK

Roman, gençlikten yetişkinliğe uzanan yolu, evli bir kadına duyduğu aşkla kateden Felix'in hikâyesini anlatıyor.

Yazar: Honero De Balzac

Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları

Çeviren: Volkan Yalçıntoklu

Türü: Roman

Yayım yılı: 2016

Syf: 328

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

JANE AUSTEN - AŞK VE GURUR

Aşk ve Gurur, taşralı bir beyfendinin kızı olan Elizabeth Bennett ile varlıklı ve soylu toprak sahibi Fitzwilliam Darcy arasındaki çatışmayı anlatır.

Yazar: Jane Austen

Yayınevi: Can Yayınları

Çeviren: Nihal Yeğinobalı

Yayım yılı: 2016

Türü: Roman

Syf: 363

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İdefix

DANTE - İLAHİ KOMEDYA

Dünya şiirinin başyapıtı "İlahi Komedya", Dante'nin Cehennem'e, Araf'a ve Cennet'e yaptığı düşsel bir geziyi destanlaştırır.

Yazar: Dante Alighieri

Yayınevi: Oğlak Yayıncılık

Çeviren: Rekin Teksoy

Yayım yılı: 2016

Türü: Şiir

Syf: 979 (üç cilt)

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İdefix

WILLIAM SHAKESPEARE - ROMEO VE JULIET

Oyunları ve şiirlerinde insanlık durumlarını dile getiriş gücüyle yaklaşık 400 yıldır bütün dünya okur ve seyircilerini etkilemeyi sürdüren efsanevi yazar, Romeo ve Juliet'de birbirinden farklı pek çok toplumda benzerleriyle karşılaşılan trajik bir ilişkiyi, düşman ailelerin çocukları arasında doğan aşkı ele alır

Yazar: William Shakspeare

Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları

Çeviren: Özdemir Nutku

Yayım yılı: 2016

Türü: Oyun

Syf: 133

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İdefix

JOHANN WOLFGANG Von GOETHE - GENÇ WERTHERİN ACILARI

intiharla sonuçlanan Wertherin dramatik öyküsü.

Yazar: Johann Wolfgang von Goethe

Yayınevi: Doğu Batı Yayınları

Çeviren: Gülperi Sert

Yayım yılı: 2013

Türü: Roman, mektup

Syf: 148

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

JOHN STEINBECK - GAZAP ÜZÜMLERİ

John Steinbeck’in tartışmasız en büyük eseri olan ve ona Pulitzer ödülünü kazandıran Gazap Üzümleri.

Yazar: John Steinbeck

Yayınevi: Sel Yayınları

Çeviren: Belkıs Dişbudak

Yayım yılı: 2015

Türü: Roman

Syf: 556

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

IVAN TURGENYEV- BABALAR VE OĞULLAR

Eski nesille, nihilist gençlik arasındaki kuşak çatışmasını anlatan Babalar ve Oğullar, Rusya'nın çalkantılı bir dönemine Bazarov karakteriyle mercek tutuyor.

Yazar: İvan Turgenyev

Yayınevi: İletişim Yayınları

Çeviren: Leyla Soykut

Yayım yılı: 2015

Türü: Roman

Syf: 325

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

CHARLES DICKENS - İKİ ŞEHRİN HİKAYESİ

İki Şehrin Hikâyesi'nde anlatılanlar, tam da böyle bir zaman diliminde geçiyor. Fransız Devrimi öncesinde kral yanlılarıyla soyluların, halka yaptığı zulüm ve sonrasında devrimi gerçekleştirenlerin soylulara çektirdikleri acılar, okura Paris ve Londra'da yaşanan sürükleyici bir öyküyle sunuluyor.

Yazar: Charles Dickens

Yayınevi: Alfa Yayınları

Çeviren: Çiğdem Dürüşken & Aziz Bergin

Yayım yılı: 2016

Türü: Roman

Syf: 440

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]