Okunması gereken Türk klasikleri

Osmanlı İmparatorluğu roman dediğimiz edebi türü Avrupa’dan aldı. Tanzimat Fermanı’yla başlayan Batılılaşma hareketleri her alanda olduğu gibi edebiyatta da kendini göstermişti. Osmanlı’nın sosyal, siyasal, kültürel ve sanatsal bağlamda içine girdiği reformist çalışmalar sonucunda ilk eserler de verilmeye başlandı. İmparatorluğun önde gelen aydınları, özellikle Fransa’da sürekli dirsek temaslarında bulunmaları yazacakları kitaplarında konusunu oluşturmuştur.

Nitekim bu dönemde verilen yapıtlarda Fransız alafrangalığının işlendiğini görmek mümkün. Verilen eserler her ne kadar sağlam bir kurgudan uzak kalsalar da, Türk Edebiyatı’nın çıkış noktası bakımından tarihi bir önemi vardır. Romanlarda ve oyunlarda öne çıkan Türk klasiklerini sizler için derledik.

MEHMET RAUF - EYLÜL

İlk defa 1900-1901 yılları arasında Servet-i Fünûn dergisinde tefrika edilen Eylül'ün kitap halinde ilk baskısı 1901 yılında yapılmıştır.Rauf'un en önemli eseri olan Eylül, zamanının ilk psikolojik romanı olarak kabul edilir.

Yazar: Mehmet Rauf

Yayınevi: İnkılap Yayınevi

Türü: Roman

Dili: Türkçe

Syf: 544

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NABİZADE NAZIM - KARABİBİK

Karabibik o devir Türk köylüsünün geçim şartları, hayalleri, evlilik düşünceleri, kılık kıyafeti hakkında sunduğu bilgilerle Türk romanının köye yönelik ilk eseri olması bakımından önemlidir.

Yazar: Nabizade Nazım

Yayınevi: Bilge Kültür Sanat

Türü: Roman

Dili: Türkçe

Yayım yılı: 2014

Syf: 88

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ŞEMSEDDİN SAMİ - TAAŞŞUK - U VE TALAT VE FİTNAT

Yazınımızda Batılı yöntemle yazılmış roman türünün ilk örneği olarak kabul edilmektedir.

Yazar: Şemseddin Sami

Yayınevi: Kitapzamanı

Türü: Roman

Dili: Türkçe

Yayım yılı: 2008

Syf: 175

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D&R

NABİZADE NAZIM - ZEHRA

Realizm ve natüralizm akımlarının etkisiyle eserler yazan Nabizâde Nâzım'ın Zehra romanı ilk defa Servet-i Fünun dergisinde tefrika edilerek yayımlanmıştır.

Yazar: Nabizade Nazım

Yayınevi: Mutena Yayınları

Türü: Roman

Yayım yılı: 2015

Dili: Türkçe

Syf: 200

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İdefix

NAMIK KEMAL - CEZMİ

'Cezmi', Namık Kemal'in İntibah'tan sonra kaleme aldığı ikinci romanıdır. Türk edebiyatında tarihi roman türünde yazılmış ilk eser kabul edilen Cezmi, aslında iki cilt olarak planlanmış ancak ikinci cildi yazılamamıştır

Yazar: Namık Kemal

Yayınevi: İnkılap Yayınevi

Türü: Roman

Yayım yılı: 2008

Dili: Türkçe

Syf: 295

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D&R

RECAİZADE MAHMUT EKREM - ARABA SEVDASI

Araba Sevdası her ne kadar yazarı Recâizâde Mahmut Ekrem tarafından "eğlenmek için" yazıldığı söylense de Tanzimat devrinde yetişen alafranga tiplerle alay etmek için yazılmıştır.

Yazar: Recaizade Mahmut Ekrem

Yayınevi: Kitapzamanı

Türü: Roman

Yayım yılı: 2006

Dili: Türkçe

Syf: 274

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İdefix

ŞİNASI - ŞAİR EVLENMESİ

Bir töre komedisi özelliği taşıyan "Şair Evlenmesi", görücü usulüyle evliliğin sakıncalarını konu almaktadır.

Yazar: İbrahim Şinasi

Yayınevi: Bilge Kültür Sanat

Yayım yılı: 2014

Türü: Oyun

Dili: Türkçe

Syf: 64

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D&R

NAMIK KEMAL - VATAN YAHUT SİLİSTRE

Edebiyatın her sahasında meyveler veren Namık Kemal'in vatan sevgisini en güzel işlediği eseri, tarihî bir dram olan Vatan Yahut Silistre'dir.

Yazar: Namık Kemal

Yayınevi: Hasbahçe Yayınları

Yayım yılı: 2015

Türü: Oyun

Dili: Türkçe

Syf: 96

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HALİT ZİYA UŞAKLIGİL - AŞK- I MEMNU

Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri.

Yazar: Halit Ziya Uşaklıgil

Yayınevi: Özgür Yayınları

Yayım yılı: 2008

Türü: Roman

Dili: Türkçe

Syf: 514

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ALİ EKREM BOLAYIR - BARİ'A

Dört sahneden oluşan bu oyunda kıskançlık neticesinde, trajik sonla noktalanan bir aşkın öyküsü konu edilmiştir.

Yazar: Ali Ekrem Bolayır

Yayınevi: Grafiker Yayınları

Yayına hazırlayan: Tahir Zorkul

Yayım yılı: 2016

Türü: Oyun

Dili: Türkçe

Syf: 228

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AHMET MİTHAT EFENDİ - FELATUN BEY İLE RAKIM EFENDİ

En çok bilinen romanı "Felatun Bey ile Rakım Efendi"dir. Romana adını veren iki karakter aracılığıyla Batı ve Doğu kültürlerini karşılaştırır

Yazar: Ahmet Mithat Efendi

Yayınevi: Say Yayınları

Yayım yılı: 2016

Türü: Roman

Dili: Türkçe

Syf: 200

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D&R

Ergül Tosun

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