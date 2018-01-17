Okunması gereken Türk klasikleri

Osmanlı İmparatorluğu roman dediğimiz edebi türü Avrupa’dan aldı. Tanzimat Fermanı’yla başlayan Batılılaşma hareketleri her alanda olduğu gibi edebiyatta da kendini göstermişti. Osmanlı’nın sosyal, siyasal, kültürel ve sanatsal bağlamda içine girdiği reformist çalışmalar sonucunda ilk eserler de verilmeye başlandı. İmparatorluğun önde gelen aydınları, özellikle Fransa’da sürekli dirsek temaslarında bulunmaları yazacakları kitaplarında konusunu oluşturmuştur.
Nitekim bu dönemde verilen yapıtlarda Fransız alafrangalığının işlendiğini görmek mümkün. Verilen eserler her ne kadar sağlam bir kurgudan uzak kalsalar da, Türk Edebiyatı’nın çıkış noktası bakımından tarihi bir önemi vardır. Romanlarda ve oyunlarda öne çıkan Türk klasiklerini sizler için derledik.
MEHMET RAUF - EYLÜL
İlk defa 1900-1901 yılları arasında Servet-i Fünûn dergisinde tefrika edilen Eylül'ün kitap halinde ilk baskısı 1901 yılında yapılmıştır.Rauf'un en önemli eseri olan Eylül, zamanının ilk psikolojik romanı olarak kabul edilir.
Yazar: Mehmet Rauf
Yayınevi: İnkılap Yayınevi
Türü: Roman
Dili: Türkçe
Syf: 544
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NABİZADE NAZIM - KARABİBİK
Karabibik o devir Türk köylüsünün geçim şartları, hayalleri, evlilik düşünceleri, kılık kıyafeti hakkında sunduğu bilgilerle Türk romanının köye yönelik ilk eseri olması bakımından önemlidir.
Yazar: Nabizade Nazım
Yayınevi: Bilge Kültür Sanat
Türü: Roman
Dili: Türkçe
Yayım yılı: 2014
Syf: 88
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ŞEMSEDDİN SAMİ - TAAŞŞUK - U VE TALAT VE FİTNAT
Yazınımızda Batılı yöntemle yazılmış roman türünün ilk örneği olarak kabul edilmektedir.
Yazar: Şemseddin Sami
Yayınevi: Kitapzamanı
Türü: Roman
Dili: Türkçe
Yayım yılı: 2008
Syf: 175
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NABİZADE NAZIM - ZEHRA
Realizm ve natüralizm akımlarının etkisiyle eserler yazan Nabizâde Nâzım'ın Zehra romanı ilk defa Servet-i Fünun dergisinde tefrika edilerek yayımlanmıştır.
Yazar: Nabizade Nazım
Yayınevi: Mutena Yayınları
Türü: Roman
Yayım yılı: 2015
Dili: Türkçe
Syf: 200
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NAMIK KEMAL - CEZMİ
'Cezmi', Namık Kemal'in İntibah'tan sonra kaleme aldığı ikinci romanıdır. Türk edebiyatında tarihi roman türünde yazılmış ilk eser kabul edilen Cezmi, aslında iki cilt olarak planlanmış ancak ikinci cildi yazılamamıştır
Yazar: Namık Kemal
Yayınevi: İnkılap Yayınevi
Türü: Roman
Yayım yılı: 2008
Dili: Türkçe
Syf: 295
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RECAİZADE MAHMUT EKREM - ARABA SEVDASI
Araba Sevdası her ne kadar yazarı Recâizâde Mahmut Ekrem tarafından "eğlenmek için" yazıldığı söylense de Tanzimat devrinde yetişen alafranga tiplerle alay etmek için yazılmıştır.
Yazar: Recaizade Mahmut Ekrem
Yayınevi: Kitapzamanı
Türü: Roman
Yayım yılı: 2006
Dili: Türkçe
Syf: 274
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ŞİNASI - ŞAİR EVLENMESİ
Bir töre komedisi özelliği taşıyan "Şair Evlenmesi", görücü usulüyle evliliğin sakıncalarını konu almaktadır.
Yazar: İbrahim Şinasi
Yayınevi: Bilge Kültür Sanat
Yayım yılı: 2014
Türü: Oyun
Dili: Türkçe
Syf: 64
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NAMIK KEMAL - VATAN YAHUT SİLİSTRE
Edebiyatın her sahasında meyveler veren Namık Kemal'in vatan sevgisini en güzel işlediği eseri, tarihî bir dram olan Vatan Yahut Silistre'dir.
Yazar: Namık Kemal
Yayınevi: Hasbahçe Yayınları
Yayım yılı: 2015
Türü: Oyun
Dili: Türkçe
Syf: 96
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HALİT ZİYA UŞAKLIGİL - AŞK- I MEMNU
Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri.
Yazar: Halit Ziya Uşaklıgil
Yayınevi: Özgür Yayınları
Yayım yılı: 2008
Türü: Roman
Dili: Türkçe
Syf: 514
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ALİ EKREM BOLAYIR - BARİ'A
Dört sahneden oluşan bu oyunda kıskançlık neticesinde, trajik sonla noktalanan bir aşkın öyküsü konu edilmiştir.
Yazar: Ali Ekrem Bolayır
Yayınevi: Grafiker Yayınları
Yayına hazırlayan: Tahir Zorkul
Yayım yılı: 2016
Türü: Oyun
Dili: Türkçe
Syf: 228
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AHMET MİTHAT EFENDİ - FELATUN BEY İLE RAKIM EFENDİ
En çok bilinen romanı "Felatun Bey ile Rakım Efendi"dir. Romana adını veren iki karakter aracılığıyla Batı ve Doğu kültürlerini karşılaştırır
Yazar: Ahmet Mithat Efendi
Yayınevi: Say Yayınları
Yayım yılı: 2016
Türü: Roman
Dili: Türkçe
Syf: 200
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Ergül Tosun
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