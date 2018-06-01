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Okunsun diye kitap toplayıp dağıtıyorlar

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 3 çocuk, topladıkları kitapları okumak isteyenlere hediye ediyor.

İHA | 01.06.2018 - 12:48..
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  2. Kültür Sanat

Berfin Yetik, Sultan Yetik ve Veli Can Geçici adlı çocuklar yakınlarından ve vatandaşlardan okunmuş kitapları toplayarak bu kitapları kaldırım üzerinde kurdukları stantta bedavaya dağıtıyor.

"KİTAP OKUMAYANLARA DESTEK OLUYORUZ"

Kitap okumak isteyen vatandaşların stanttan kitap aldığını ve bunun 2 kitap ile sınırlı olduğunu anlatan çocuklar "Vatandaşlar ve yakınlarımızdan atıl durumda olan eski kitapları toplayarak kitap alma imkanı olmayanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu güzel ve anlamlı etkinliğimizde bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz" dediler.

Okunsun diye kitap toplayıp dağıtıyorlar

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