Okur-yazar kursuna ilgi büyük

Ülke genelinde okuma yazma bilmeyenlerin sayısını daha aşağıya çekmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığı’nın 5 Şubat 2018 tarihli 2018/4 Sayılı Genelgesi ile Okuryazarlık Seferberliği başlatıldı.

YOĞUN KATILIM VAR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Okuryazarlık Seferberliği kapsamında hazırlanan 2 bin 700 adet I. kademe okuma yazma kursları için hazırlanan yoğunlaştırılmış temel düzey okuma yazma kitabı Düzce genelindeki Halk Eğitimi Merkezleri ile kurs merkezlerinde kursiyerlere dağıtımı yapıldı.





5 Şubat -13 Nisan tarihleri arasında okuma-yazma kurslarına Düzce’de 2 bin 896 kişi katıldı ve 330 kurs açıldı Şu anda halen kurslara 2 bin 764 kişinin devam ettiği öğrenildi.