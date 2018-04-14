taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.604
USD
4,0974
EURO
5,0527
ALTIN
178,62
PETR
72,5700

Okur-yazar kursuna ilgi büyük

Ülke genelinde başlatılan okur-yazar seferberliği kapsamında Düzce’de 2 bin 764 kişi okur-yazar kurslarına gidiyor.

İHA | 14.04.2018 - 12:20..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Ülke genelinde okuma yazma bilmeyenlerin sayısını daha aşağıya çekmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığı’nın 5 Şubat 2018 tarihli 2018/4 Sayılı Genelgesi ile Okuryazarlık Seferberliği başlatıldı.

YOĞUN KATILIM VAR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Okuryazarlık Seferberliği kapsamında hazırlanan 2 bin 700 adet I. kademe okuma yazma kursları için hazırlanan yoğunlaştırılmış temel düzey okuma yazma kitabı Düzce genelindeki Halk Eğitimi Merkezleri ile kurs merkezlerinde kursiyerlere dağıtımı yapıldı.

Okur-yazar kursuna ilgi büyük

5 Şubat -13 Nisan tarihleri arasında okuma-yazma kurslarına Düzce’de 2 bin 896 kişi katıldı ve 330 kurs açıldı Şu anda halen kurslara 2 bin 764 kişinin devam ettiği öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Suriyeli öğrencilere Türkçe sınav
AB destekli Suriyeli öğrencilerin Türkçe yeterlilik sınavı için hazırlık Toplantısı yapıldı.
Açık öğretim öğrencilerinin sınav heyecanı
Bursa’da Açık Öğretim Fakültesi sınavlarına giren öğrenciler son dakikaya kadar ders çalıştı. Sınavlara geç kalanlar ise görevliler tarafından sınava alınmadı.
Sınavda bebeğini emzirdi, üniversiteyi kazandı
Cihantab Ahmedi, Afganistan'ın başkenti Kabil'de üniversite sınavına girerken bebeğini emzirmesi çok konuşulmuştu. Ahmedi, üniversitede ekonomi bölümünü kazandı.
EKPSS giriş belgeleri erişime açıldı
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na başvuran adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye'ye kimyasal operasyonu

Suriye'ye kimyasal operasyonu

225
Rusya'dan ABD'ye tehdit

Rusya'dan ABD'ye tehdit

133
Trump Suriye'yi vurma emri verdi

Trump Suriye'yi vurma emri verdi

114
ABD'nin Suriye'de vurduğu noktalar

ABD'nin Suriye'de vurduğu noktalar

83
Suriye'ye düzenlenen harekatın perde arkası

Suriye'ye düzenlenen harekatın perde arkası

147
İran hava sahasını Rus bombardıman uçaklarına açtı

İran hava sahasını Rus bombardıman uçaklarına açtı

54
ABD'nin Suriye'ye hava harekatı son buldu

ABD'nin Suriye'ye hava harekatı son buldu

74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM