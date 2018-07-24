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Okurken kendinizi kaybettiğinizin kanıtı 5 durum

Siz de kitap okurken zaman algısını yitirecek kadar hayattan kopan, kitaptan karakterlerle kendi dünyasında yaşayanlardan mısınız?

Özel İçerik | 24.07.2018 - 14:47..
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Okurken kendinizi kaybettiğinizin kanıtı 5 durum

okurken kendinizi kaybettiğinizin kanıtı 5 durum

“Boş vaktinizde neler yaparsınız?”

Akla gelen ilk cevabı biliyorsunuz değil mi? “Kitap okurum”. Oysa gerçek bir okuyucu boş zaman doldurmaz; kitap okumak başlı başına zaman ayrılması gereken bir eylemdir.

Ancak kitap okumaya gönül vermiş insanlar bir süre sonra başka bir dünyanın kapılarını aralar. Bir süre sonra okurken kendinizi nasıl da kaybettiğinizi söyleyen yakınlarınızı görürsünüz etrafınızda. Siz belki fark etmezsiniz, ama aslında gerçekten de bir anlık bu dünyadan uzaklaşırsınız. İşte şu 5 özelliği taşıyorsanız siz de kitap okurken kendinizi kaybediyorsunuz demektir…

okurken kendinizi kaybettiğinizin kanıtı 5 durum

1 - Etrafındaki insanlar ne kadar çok okuduğundan şikayet etmeye başlamıştır

“Bırak artık şu kitabı!” nidalarını duymaya başladığınız andan bahsediyorum. Bu sizin artık bir kitap kurdu olduğunuzun resmi kanıtıdır. Sen durumdan memnunsundur. Ancak çevrendeki insanlar için bu durum pek hoş değil. Çünkü onlar muhtemelen senin varlığını özlemeye başladılar…

okurken kendinizi kaybettiğinizin kanıtı 5 durum

2 - Zaman algını yitirirsin

Şimdi bu başlık altında kendini bir ölçmelisin. Çok heyecanlı devam eden romanından bir sayfa daha, bir sayfa daha derken bil bakalım neleri unuttun. Saat kaç oldu? Zamanı yöneterek de okumak mümkün. Ama belki haklısın, tadı da dünyadan kopmakta olabilir.

okurken kendinizi kaybettiğinizin kanıtı 5 durum

3 - Kitap karakterleri ile çevrili bir dünyada yaşıyorsundur

Kitaplar hayatınızın vazgeçilmez bir parçası olduğuna göre, artık karakterler de yaşamınızdan biridir. Öyle ki doğacak çocuklarınıza en sevdiğiniz karakterin ya da yazarın adını neden vermeyesiniz? Onlar sizin tüm duygularınızı paylaştığınız en özel varlıklardır ve kim ne derse desin gerçektirler.

okurken kendinizi kaybettiğinizin kanıtı 5 durum

4 - Her karakterin ölüşü sizi yasa boğar

Özellikle de şu en sevdiğiniz. Hiç beklemediğiniz anda ölüverir ve şimdi sizin bir süre bu karakterin ölümüne yas tutmanız gerekmektedir. Buna engel olamazsınız.

Yine de kötü karakterlerin ölüşüne de sinsice sevinmekten kendinizi geri tutamazsınız.

okurken kendinizi kaybettiğinizin kanıtı 5 durum

5 - Düşünürsünüz: Ben neden yazmıyorum?

Ve işte o an gelir. Okuduğunuz onca kitabın üzerine gayriihtiyari eliniz kaleme uzanmıştır ve kendinizi denemeye başlarsınız. İşte bu noktada ihtiyacınız olan reelde sizinle birlikte yaşayan insanlardır ve birinin iyi ya da kötü olduğunu söylemesine ihtiyacınız vardır. İşte bu sebepten birinci madde konusunda dikkatli olmakta fayda var.

Damla Karakuş

[email protected]

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