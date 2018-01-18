Okurlarını bekleyen kitaplar

Yeni kitaplar raflarda yerini almaya devam ediyor. Her geçen gün farklı eserlerin süslediği kitap rafları yine dopdolu.
Yayınevlerinin okuyucularına sunduğu kitaplara yenileri eklenirken, biz de sizin için yayımlanan kitaplara göz attık. Romandan öyküye, denemeden, şiire, düşünceden ansiklopediye varan bu haftaki okuma listemizde herkese bol kitap var.
JOLIO CORTAZAR - AYAK İZLERİNDE ADIMLAR
Ayak İzlerinde Adımlar’daki deneysel hikâyelerin, mikro anlatıların, gerçeküstü evrenlerin hepsi, Cortázar efsanesinin birer izdüşümü.
Yazar: Julio Cortazar
Yayınevi: Can Yayınları
Çeviren: Süleyman Doğru
Türü: Öykü
Syf: 656
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VASILI GROSSMAN - TAŞLAR ÜLKESİNE YOLCULUK
Dünyaca tanınmış Rus yazar Vasili Grossman’ın Ermenistan izlenimlerini kaleme aldığı Taşlar Ülkesine Yolculuk, yazarın ilk kez ziyaret ettiği Kafkas coğrafyasına dair tanıklığı olmanın çok ötesine geçen, yer yer sarsıcı, yer yer lirik ama her yönüyle güçlü bir metin.
Yazar: Vasili Grossman
Yayınevi: Aras Yayıncılık
Çeviren: Yulva Muhurcişi
Türü: Anlatı
Syf: 176
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ECE TEMELKURAN - OLMAYAN KUŞLAR ANSİKLOPEDİSİ
Ece Temelkuran ve M.K. Perker, aynı gökyüzünün altından bize bir kuş ağacı gönderiyorlar; berrak bir gökyüzü ve neşeli topraklar istiyorsak eğer, hayal etmenin hakkı da verilsin diye.
Yazar: Ece Temelkuran
Yayınevi: Alakarga Yayınları
Türü: Deneme
Dili: Türkçe
Syf: 136
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UMUT ÖZKAN - SÖZ UÇAR
Bu kitap bir öğretmenin Umut Özkan’ın kaleminden çıkmıştır.
Yazar: Umut Özkan
Yayınevi: Gece Kitaplığı
Türü: Anlatı
Dili: Türkçe
Syf: 368
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KURUYEMİŞ ANSİKLOPEDİSİ (Kolektif)
Her çeşit eğlencenin misafiri, yemeğin lezzeti, sehpanın süsü, deyimlerin ve özlü sözlerin gizli müttefiki kuruyemişi, tarihiyle, kökeniyle, mitolojisiyle inceleyen kapsamlı bir başvuru kaynağıyla karşı karşıyasınız.
Yazarlar: Kolaktif
Yayınevi: Overteam Yayınları
Türü: Araştırma, inceleme
Dili: Türkçe
Syf: 368
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ANADOLU SELÇUKLULARI ( A.C.S Peacock & Sara Nur Yıldız)
A.C.S. Peacock ile Sara Nur Yıldız’ın yönetiminde hazırlanan Anadolu Selçukluları - Ortaçağ Ortadoğusu’nda Saray ve Toplum Anadolu Selçukluları’nı toplumsal, siyasi, dinsel ve kültürel açıdan hanedan odaklı ele alan ayrıntılı bir çalışma.
Yazarlar: A.C.S Peacock & Sara Nur Yıldız
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Çeviren: A. sait Aykut
Türü: Tarih
Syf: 236
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SEBASTIANO GRASSO - GÖZBEBEKLERİNDEKİ PUSUDA, SEN
Bu yıl ilki düzenlenen Kültürlerarası Şiir ve Çeviri Akademisi Ödüllerinde 2017 Uluslararası Dostluk ve Barış Ödülü’nü alan Grasso’nun şiirlerini Erkut Tokman Türkçeye kazandırdı. Yevtuşenko’nun önsözü, Adonis’in desenleriyle.
Yazar: Sebastiano Grasso
Yayınevi: Yasakmeyve
Çeviren: Erkut Tokman
Türü: Şiir
Syf: 240
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GRADY HENDRIX - EN YAKIN ARKADAŞIMIN ŞEYTAN ÇIKARMA AYİNİ
Dostluk ve şeytan tarafından ele geçirilme üzerine kalpleri ısıtan bir korku romanı.
Yazar: Grady Hendrix
Yayınevi: İthaki Yayınları
Çeviren: Barış tanyeri
Türü: Roman
Syf: 352
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RAYMOND ARON - ÇAĞDAŞ ALMAN SOSYOLOJİSİ
Ünlü siyaset bilimci Raymond Aron, bu çalışmasında sosyolojinin ana akımlarından biri olan Alman sosyoloji okulunun bir resmini çiziyor.
Yazar: Raymond Aron
Yayınevi: DoğuBatı Yayınları
Çeviren: Önal Sayın
Türü: Düşünce
Syf: 156
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ALİ CANİP OLGUNCU - DİNLE
Sen aşkı kimseye sorma. Ancak aşka sor. Aşk kendi kendinin tercümanıdır…
Yazar: Ali Canip Olguncu
Yayınevi: Doğan Novus
Türü: Öykü
Dili: Türkçe
Syf: 208
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Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim: [email protected]