Okurlarını bekleyen kitaplar

Yeni kitaplar raflarda yerini almaya devam ediyor. Her geçen gün farklı eserlerin süslediği kitap rafları yine dopdolu.

Yayınevlerinin okuyucularına sunduğu kitaplara yenileri eklenirken, biz de sizin için yayımlanan kitaplara göz attık. Romandan öyküye, denemeden, şiire, düşünceden ansiklopediye varan bu haftaki okuma listemizde herkese bol kitap var.

JOLIO CORTAZAR - AYAK İZLERİNDE ADIMLAR

Ayak İzlerinde Adımlar’daki deneysel hikâyelerin, mikro anlatıların, gerçeküstü evrenlerin hepsi, Cortázar efsanesinin birer izdüşümü.

Yazar: Julio Cortazar

Yayınevi: Can Yayınları

Çeviren: Süleyman Doğru

Türü: Öykü

Syf: 656

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VASILI GROSSMAN - TAŞLAR ÜLKESİNE YOLCULUK

Dünyaca tanınmış Rus yazar Vasili Grossman’ın Ermenistan izlenimlerini kaleme aldığı Taşlar Ülkesine Yolculuk, yazarın ilk kez ziyaret ettiği Kafkas coğrafyasına dair tanıklığı olmanın çok ötesine geçen, yer yer sarsıcı, yer yer lirik ama her yönüyle güçlü bir metin.

Yazar: Vasili Grossman

Yayınevi: Aras Yayıncılık

Çeviren: Yulva Muhurcişi

Türü: Anlatı

Syf: 176

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D&R

ECE TEMELKURAN - OLMAYAN KUŞLAR ANSİKLOPEDİSİ

Ece Temelkuran ve M.K. Perker, aynı gökyüzünün altından bize bir kuş ağacı gönderiyorlar; berrak bir gökyüzü ve neşeli topraklar istiyorsak eğer, hayal etmenin hakkı da verilsin diye.

Yazar: Ece Temelkuran

Yayınevi: Alakarga Yayınları

Türü: Deneme

Dili: Türkçe

Syf: 136

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UMUT ÖZKAN - SÖZ UÇAR

Bu kitap bir öğretmenin Umut Özkan’ın kaleminden çıkmıştır.

Yazar: Umut Özkan

Yayınevi: Gece Kitaplığı

Türü: Anlatı

Dili: Türkçe

Syf: 368

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KURUYEMİŞ ANSİKLOPEDİSİ (Kolektif)

Her çeşit eğlencenin misafiri, yemeğin lezzeti, sehpanın süsü, deyimlerin ve özlü sözlerin gizli müttefiki kuruyemişi, tarihiyle, kökeniyle, mitolojisiyle inceleyen kapsamlı bir başvuru kaynağıyla karşı karşıyasınız.

Yazarlar: Kolaktif

Yayınevi: Overteam Yayınları

Türü: Araştırma, inceleme

Dili: Türkçe

Syf: 368

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ANADOLU SELÇUKLULARI ( A.C.S Peacock & Sara Nur Yıldız)

A.C.S. Peacock ile Sara Nur Yıldız’ın yönetiminde hazırlanan Anadolu Selçukluları - Ortaçağ Ortadoğusu’nda Saray ve Toplum Anadolu Selçukluları’nı toplumsal, siyasi, dinsel ve kültürel açıdan hanedan odaklı ele alan ayrıntılı bir çalışma.

Yazarlar: A.C.S Peacock & Sara Nur Yıldız

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Çeviren: A. sait Aykut

Türü: Tarih

Syf: 236

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D&R

SEBASTIANO GRASSO - GÖZBEBEKLERİNDEKİ PUSUDA, SEN

Bu yıl ilki düzenlenen Kültürlerarası Şiir ve Çeviri Akademisi Ödüllerinde 2017 Uluslararası Dostluk ve Barış Ödülü’nü alan Grasso’nun şiirlerini Erkut Tokman Türkçeye kazandırdı. Yevtuşenko’nun önsözü, Adonis’in desenleriyle.

Yazar: Sebastiano Grasso

Yayınevi: Yasakmeyve

Çeviren: Erkut Tokman

Türü: Şiir

Syf: 240

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D&R

GRADY HENDRIX - EN YAKIN ARKADAŞIMIN ŞEYTAN ÇIKARMA AYİNİ

Dostluk ve şeytan tarafından ele geçirilme üzerine kalpleri ısıtan bir korku romanı.

Yazar: Grady Hendrix

Yayınevi: İthaki Yayınları

Çeviren: Barış tanyeri

Türü: Roman

Syf: 352

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D&R

RAYMOND ARON - ÇAĞDAŞ ALMAN SOSYOLOJİSİ

Ünlü siyaset bilimci Raymond Aron, bu çalışmasında sosyolojinin ana akımlarından biri olan Alman sosyoloji okulunun bir resmini çiziyor.

Yazar: Raymond Aron

Yayınevi: DoğuBatı Yayınları

Çeviren: Önal Sayın

Türü: Düşünce

Syf: 156

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D&R

ALİ CANİP OLGUNCU - DİNLE

Sen aşkı kimseye sorma. Ancak aşka sor. Aşk kendi kendinin tercümanıdır…

Yazar: Ali Canip Olguncu

Yayınevi: Doğan Novus

Türü: Öykü

Dili: Türkçe

Syf: 208

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D&R

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]