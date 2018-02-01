Okurlarını bekleyen yeni kitaplar

Ocak ayını da geride bıraktık. Her ay yayımlanan kitaplara yenileri eklenmeye devam ediyor. Tarih, öykü, roman , inceleme ve araştırma türünde çıkan eserlerle bu ay da dolu dolu geçecek.

Kitapserverlerin beğenisine sunulan yeni yapıtlar arasında Nilüfer Açıkalın'ın Doğan Kitap'ta çıkan Hüzün Süpüren, Biltekin Özdemir'in kaleminden Osmanlı Devleti Dış Borçları, yazar Zeynep Sayın'ın Ölüm Terbiyesi vitrinde yerini alanlardan

Hafta sonu ne okuyacağım diyorsanız, Kitap Ayracı'nın hazırladığı okuma listesine göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

BİLTEKİN ÖZDEMİR - OSMANLI DEVLETİ DIŞ BORÇLARI

Yazar Biltekin Özdemir'den herkesin mutlaka okuması gereken kapsamlı bir çalışma.

Yazar: Biltekin Özdemir

Yayınevi: Remzi Kitabevi

Türü: İnceleme, araştırma

Dili: Türkçe

Syf: 232

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İdefix

MELTEM BOSTANCI - SURİYELİ SIĞINMACILAR SORUNU VE BASINA YANSIMALAR

Suriye’deki savaş sürecinde Türkiye’ye sığınmacı olarak gelen insanların yaşadıkları ve bu olayların basına yansımaları inceleniyor.

Yazar: Meltem Bostancı

Yayınevi: Anahtar Kitaplar

Türü: İnceleme, araştırma

Dili: Türkçe

Syf: 256

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D&R

ANNEMARIE SCHIMMEL - İSLAMIN MİSTİK BOYUTLARI

Sadece yazarın şiirsel kavrayışıyla değil, aynı zamanda İslamın geniş kültür alanındaki tartışılmaz bilimsel hâkimiyetiyle de dopdolu.

Yazar: Annemarie Schimmel

Yayınevi: Alfa Yayınları

Çeviren: Ergun Kocabıyık

Türü: İnceleme, araştırma

Syf: 645

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İdefix

ZEYNEP SAYIN - ÖLÜM TERBİYESİ





Başsızların bir araya geldiğinde oluşturduğu bir cemaat mitosu.

Yazar: Zeynep Sayın

Yayınevi: Metis Yayınları

Türü: Roman

Dili: Türkçe

Syf:168

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İdefix

DOUHLAS SPENCER - NEOLİBERALİZMİN MİMARLIĞI

Neoliberalizmin Mimarlığı, çağdaş mimarlıktaki egemen düşünce ve uygulamaların neoliberal yönetim teknikleriyle ittifakını irdeliyor.

Yazar: Douglas Spencer

Yayınevi: İletişim Yayınları

Çeviren: Akın Terzi

Türü: İnceleme, araştırma

Syf: 304

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D&R

NİLÜFER AÇIKALIN - HÜZÜN SÜPÜREN

Hüzün Süpüren’de sıra dışı ve neşeli, rüzgârla savrulurcasına rahat; naifliklerini, karanlık yanlarını, soğukkanlılıklarını, kırılganlıklarını kimselerden gizlemeyen karakterlerin hikâyeleri var

Yazar: Nilüfer Açıkalın

Yayınevi: Doğan Kitap

Türü: Öykü

Dili: Türkçe

Syf: 160

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RAPHAEL HONIGSTEIN - DÖRDÜNCÜ YILDIZ

Dördüncü Yıldız’da, gazeteci ve yorumcu Raphael Honigstein, Alman futbolunun 90’ların sonunda başlayan çöküşünden Götze’nin golüne kadar geçen süreçte nasıl bir geri dönüş yaptığını ve böyle bir başarının arkasında ne kadar muazzam bir emek olduğunu gözler önüne seriyor.

Yazar: Raphael Honigstein

Yayınevi: İthaki Yayınları

Çeviren: Bora işyar

Türü: inceleme, araştırma

Syf: 344

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MELTEM ARIKAN - TEK BİLDİKLERİ AŞKTI

Meltem Arıkan yeni romanı Tek Bildikleri Aşktı’da yeni bir ses/anlatı biçimiyle okurunun karşısına çıkıyor.

Yazar: Meltem Arıkan

Yayınevi: Eksik Parça Yayınları

Türü: Roman

Dili: Türkçe

Syf: 272

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D&R

SEVGİ TÜRKER TERLEMEZ - PARİS'İN DELİLERİ





Tüm değer ve gelişimlerin değiştiği Yakın Çağ'ı başlatan 1789 Devrimi'ne sahne olan Paris, bu kez Yirmi birinci Yüzyılın teknolojik, ekolojik, sosyal, kültürel ve bireysel değişim sorunları ile gelenekleri arasında kalan insanların özgürce yaşamak için verdikleri savaşıma tanıklık eder.

Yazar: Sevgi Türker Terlemez

Yayınevi: Kırmızı Yayınları

Türü: Öykü

Dili: Türkçe

Syf: 154

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D&R

E. FOLEY & B. COATES - YETİŞKİNLERE SHAKESPEARE

William Shakespeare sayısız kuşaklara hitap etmiş, oyunları bu gök kubbe altındaki tüm dillere çevrilmiş bir ozan. Ama acaba o ve eserleri hakkında ne kadar bilginiz var?

Yazarlar: E. Foley & B. Coates

Yayınevi: Helikopter Yayınları

Çeviren: Zeynep Avcı

Türü: Araştırma, inceleme

Syf: 384

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Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]