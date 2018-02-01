Okurlarını bekleyen yeni kitaplar

Ocak ayını da geride bıraktık. Her ay yayımlanan kitaplara yenileri eklenmeye devam ediyor. Tarih, öykü, roman , inceleme ve araştırma türünde çıkan eserlerle bu ay da dolu dolu geçecek.
Kitapserverlerin beğenisine sunulan yeni yapıtlar arasında Nilüfer Açıkalın'ın Doğan Kitap'ta çıkan Hüzün Süpüren, Biltekin Özdemir'in kaleminden Osmanlı Devleti Dış Borçları, yazar Zeynep Sayın'ın Ölüm Terbiyesi vitrinde yerini alanlardan
Hafta sonu ne okuyacağım diyorsanız, Kitap Ayracı'nın hazırladığı okuma listesine göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
BİLTEKİN ÖZDEMİR - OSMANLI DEVLETİ DIŞ BORÇLARI
Yazar Biltekin Özdemir'den herkesin mutlaka okuması gereken kapsamlı bir çalışma.
Yazar: Biltekin Özdemir
Yayınevi: Remzi Kitabevi
Türü: İnceleme, araştırma
Dili: Türkçe
Syf: 232
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MELTEM BOSTANCI - SURİYELİ SIĞINMACILAR SORUNU VE BASINA YANSIMALAR
Suriye’deki savaş sürecinde Türkiye’ye sığınmacı olarak gelen insanların yaşadıkları ve bu olayların basına yansımaları inceleniyor.
Yazar: Meltem Bostancı
Yayınevi: Anahtar Kitaplar
Türü: İnceleme, araştırma
Dili: Türkçe
Syf: 256
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ANNEMARIE SCHIMMEL - İSLAMIN MİSTİK BOYUTLARI
Sadece yazarın şiirsel kavrayışıyla değil, aynı zamanda İslamın geniş kültür alanındaki tartışılmaz bilimsel hâkimiyetiyle de dopdolu.
Yazar: Annemarie Schimmel
Yayınevi: Alfa Yayınları
Çeviren: Ergun Kocabıyık
Türü: İnceleme, araştırma
Syf: 645
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ZEYNEP SAYIN - ÖLÜM TERBİYESİ
Başsızların bir araya geldiğinde oluşturduğu bir cemaat mitosu.
Yazar: Zeynep Sayın
Yayınevi: Metis Yayınları
Türü: Roman
Dili: Türkçe
Syf:168
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DOUHLAS SPENCER - NEOLİBERALİZMİN MİMARLIĞI
Neoliberalizmin Mimarlığı, çağdaş mimarlıktaki egemen düşünce ve uygulamaların neoliberal yönetim teknikleriyle ittifakını irdeliyor.
Yazar: Douglas Spencer
Yayınevi: İletişim Yayınları
Çeviren: Akın Terzi
Türü: İnceleme, araştırma
Syf: 304
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NİLÜFER AÇIKALIN - HÜZÜN SÜPÜREN
Hüzün Süpüren’de sıra dışı ve neşeli, rüzgârla savrulurcasına rahat; naifliklerini, karanlık yanlarını, soğukkanlılıklarını, kırılganlıklarını kimselerden gizlemeyen karakterlerin hikâyeleri var
Yazar: Nilüfer Açıkalın
Yayınevi: Doğan Kitap
Türü: Öykü
Dili: Türkçe
Syf: 160
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RAPHAEL HONIGSTEIN - DÖRDÜNCÜ YILDIZ
Dördüncü Yıldız’da, gazeteci ve yorumcu Raphael Honigstein, Alman futbolunun 90’ların sonunda başlayan çöküşünden Götze’nin golüne kadar geçen süreçte nasıl bir geri dönüş yaptığını ve böyle bir başarının arkasında ne kadar muazzam bir emek olduğunu gözler önüne seriyor.
Yazar: Raphael Honigstein
Yayınevi: İthaki Yayınları
Çeviren: Bora işyar
Türü: inceleme, araştırma
Syf: 344
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MELTEM ARIKAN - TEK BİLDİKLERİ AŞKTI
Meltem Arıkan yeni romanı Tek Bildikleri Aşktı’da yeni bir ses/anlatı biçimiyle okurunun karşısına çıkıyor.
Yazar: Meltem Arıkan
Yayınevi: Eksik Parça Yayınları
Türü: Roman
Dili: Türkçe
Syf: 272
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SEVGİ TÜRKER TERLEMEZ - PARİS'İN DELİLERİ
Tüm değer ve gelişimlerin değiştiği Yakın Çağ'ı başlatan 1789 Devrimi'ne sahne olan Paris, bu kez Yirmi birinci Yüzyılın teknolojik, ekolojik, sosyal, kültürel ve bireysel değişim sorunları ile gelenekleri arasında kalan insanların özgürce yaşamak için verdikleri savaşıma tanıklık eder.
Yazar: Sevgi Türker Terlemez
Yayınevi: Kırmızı Yayınları
Türü: Öykü
Dili: Türkçe
Syf: 154
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E. FOLEY & B. COATES - YETİŞKİNLERE SHAKESPEARE
William Shakespeare sayısız kuşaklara hitap etmiş, oyunları bu gök kubbe altındaki tüm dillere çevrilmiş bir ozan. Ama acaba o ve eserleri hakkında ne kadar bilginiz var?
Yazarlar: E. Foley & B. Coates
Yayınevi: Helikopter Yayınları
Çeviren: Zeynep Avcı
Türü: Araştırma, inceleme
Syf: 384
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Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim: [email protected]