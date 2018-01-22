Okurlarla tanışmayı bekleyen yeni kitaplar

Farklı ve yeni okumalar yapmak isteyen kitapseverler için yayımlanan kitaplar iyi bir seçim sunuyor. Geçtiğimiz günlerde raflardaki yerini alan yapıtlar, okurlarını beklemeye başladı.

Her ay yeni eserler kitap raflarını süslemeye devam ederken, yayınevleri de harıl harıl kitap üretiyor. Kitaplar açısından 2018'in hareketli bir yıl olacağı kesin. Yayımlanan her kitap okurlarını heyecanlandırarak, okuma şöleni yaşattırıyor.

Romandan, öyküye, şiirden denemeye, anlatıdan şiire, ve farklı türlerdeki kitapları sizler için derledik.

Hepinize bol kitaplar bir hafta diliyoruz...

THOMAS BERNHARD - SARSINTI

Thomas Bernhard külliyatı içinde özel bir yeri olan, yazarın erken dönem eserlerinden Sarsıntı, yapısal anlamda heterojen sayılabilecek iki farklı tonda yazılmış düzyazıyı birleştiren, dönemi içinde yenilikçi biçemiyle dikkat çeken, insan doğasına ilişkin karanlık, kuraldışı bir anlatı.

Yazar: Thomas Bernhard

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Çeviren: Esen Tezel

Türü: Anlatı

Baskı yılı: 2018

Syf: 176

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Kitap Yurdu

VICTOR HUGO - DOKSAN ÜÇ

Victor Hugo’nun son romanı olan Doksan Üç, Fransız İhtilâli’ni izleyen

çalkantılı yıllara ilişkin belgesel niteliğinde bir başyapıt.

Yazar: Victor Hugo

Çeviren: Alev Er

Yayınevi: İletişim Yayınları

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 443

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İdefix

RICHARD K. MORGAN - DEĞİŞTİRİLMİŞ KARBON

21. yüzyıl bilim kurgu edebiyatının önemli bir örneği: Değiştirilmiş Karbon...

Yazar: Richard K. Morgan

Yayınevi: İthaki Yayınları

Çeviren: Aslıhan Kuzucan

Türü: Bilim Kurgu

Baskı yılı: 2018

Syf: 496

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D&R

NAZLI ERAY - AŞK YENİDEN İCAT EDİLMELİ

Fantastik edebiyatın kraliçesi Nazlı Eray, yeni romanında Jim Morrison efsanesinin gizemlerini gün ışığına çıkartıyor!

Yazar: Nazlı Eray

Yayınevi: Everest Yayınları

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 228

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D&R

ESTHER GERRITSEN - KARDEŞİM

Kardeşlik ve aile bağları üzerine kısa ama etkileyici bir roman.

Yazar: Esther Garritsen

Yayınevi: Paris Yayınları

Çeviren: Gizem Kara Öz

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 104

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Nadir Kitap

DJUNA BARNES- GECEYİ ANLAT BANA

Geceyi Anlat Bana, okuru kendine has rayihasıyla sarhoş eder, ıstırabın derinlerinden bir inci çıkarır.

Yazar: Djuna Barnes

Yayınevi: Sel Yayınları

Çeviren: Aslı Biçen

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 174

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İdefix

JALE SANCAK - FIRTINA TAKVİMİ

2014 Duygu Asena Roman Ödülü sahibi Fırtına Takvimi daha çok

öyküleriyle tanıdığımız Jale Sancak’ın ilk romanı.

Yazar: Jale Sancak

Yayınevi: Hep Kitap

Türü: Roman

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2018

Syf: 208

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İdefix

LEVENT YALNIK - SÜRGÜN RUHLAR

Levent Yalnık'tan yeni roman: Sürgün Ruhlar

Yazar: Levent Yanlık

Yayınevi: Tekin Yayınevi

Baskı yılı: 2018

Türü: Roman

Dili: Türkçe

Syf: 152

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Kitap Yurdu

AHMET TELLİ - VEDA DİVANI

Edebiyatımızın önemli şairlerinden Ahmet Telli, 1966 yılından itibaren yazdığı şiirlerini bir külliyat haline getiriyor.

Yazar: Ahmet Telli

Yayınevi: Everest Yayınları

Baskı yılı: 2018

Türü: Şiir

Syf: 750

Dili: Türkçe

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Kitapseç

DEMİR ÖZLÜ - GÜVERCİNLER VE MATBAZELLER

Güvercinler ve Matmazeller’de yazarın 2012’de YKY tarafından yayımlanan Sürgün Küçük Bulutlar adlı bütün öyküler kitabının dışında kalanlar ve daha sonra yazdığı klasik öyküler bir araya geliyor.

Yazar: Demir Özlü

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Türü: Öykü

Baskı yılı: 2018

Syf: 164

Dili: Türkçe

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Pandora

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]