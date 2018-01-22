Okurlarla tanışmayı bekleyen yeni kitaplar

Farklı ve yeni okumalar yapmak isteyen kitapseverler için yayımlanan kitaplar iyi bir seçim sunuyor. Geçtiğimiz günlerde raflardaki yerini alan yapıtlar, okurlarını beklemeye başladı.
Her ay yeni eserler kitap raflarını süslemeye devam ederken, yayınevleri de harıl harıl kitap üretiyor. Kitaplar açısından 2018'in hareketli bir yıl olacağı kesin. Yayımlanan her kitap okurlarını heyecanlandırarak, okuma şöleni yaşattırıyor.
Romandan, öyküye, şiirden denemeye, anlatıdan şiire, ve farklı türlerdeki kitapları sizler için derledik.
Hepinize bol kitaplar bir hafta diliyoruz...
THOMAS BERNHARD - SARSINTI
Thomas Bernhard külliyatı içinde özel bir yeri olan, yazarın erken dönem eserlerinden Sarsıntı, yapısal anlamda heterojen sayılabilecek iki farklı tonda yazılmış düzyazıyı birleştiren, dönemi içinde yenilikçi biçemiyle dikkat çeken, insan doğasına ilişkin karanlık, kuraldışı bir anlatı.
Yazar: Thomas Bernhard
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Çeviren: Esen Tezel
Türü: Anlatı
Baskı yılı: 2018
Syf: 176
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VICTOR HUGO - DOKSAN ÜÇ
Victor Hugo’nun son romanı olan Doksan Üç, Fransız İhtilâli’ni izleyen
çalkantılı yıllara ilişkin belgesel niteliğinde bir başyapıt.
Yazar: Victor Hugo
Çeviren: Alev Er
Yayınevi: İletişim Yayınları
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Syf: 443
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RICHARD K. MORGAN - DEĞİŞTİRİLMİŞ KARBON
21. yüzyıl bilim kurgu edebiyatının önemli bir örneği: Değiştirilmiş Karbon...
Yazar: Richard K. Morgan
Yayınevi: İthaki Yayınları
Çeviren: Aslıhan Kuzucan
Türü: Bilim Kurgu
Baskı yılı: 2018
Syf: 496
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NAZLI ERAY - AŞK YENİDEN İCAT EDİLMELİ
Fantastik edebiyatın kraliçesi Nazlı Eray, yeni romanında Jim Morrison efsanesinin gizemlerini gün ışığına çıkartıyor!
Yazar: Nazlı Eray
Yayınevi: Everest Yayınları
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Dili: Türkçe
Syf: 228
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ESTHER GERRITSEN - KARDEŞİM
Kardeşlik ve aile bağları üzerine kısa ama etkileyici bir roman.
Yazar: Esther Garritsen
Yayınevi: Paris Yayınları
Çeviren: Gizem Kara Öz
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Syf: 104
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DJUNA BARNES- GECEYİ ANLAT BANA
Geceyi Anlat Bana, okuru kendine has rayihasıyla sarhoş eder, ıstırabın derinlerinden bir inci çıkarır.
Yazar: Djuna Barnes
Yayınevi: Sel Yayınları
Çeviren: Aslı Biçen
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Syf: 174
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JALE SANCAK - FIRTINA TAKVİMİ
2014 Duygu Asena Roman Ödülü sahibi Fırtına Takvimi daha çok
öyküleriyle tanıdığımız Jale Sancak’ın ilk romanı.
Yazar: Jale Sancak
Yayınevi: Hep Kitap
Türü: Roman
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2018
Syf: 208
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LEVENT YALNIK - SÜRGÜN RUHLAR
Levent Yalnık'tan yeni roman: Sürgün Ruhlar
Yazar: Levent Yanlık
Yayınevi: Tekin Yayınevi
Baskı yılı: 2018
Türü: Roman
Dili: Türkçe
Syf: 152
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AHMET TELLİ - VEDA DİVANI
Edebiyatımızın önemli şairlerinden Ahmet Telli, 1966 yılından itibaren yazdığı şiirlerini bir külliyat haline getiriyor.
Yazar: Ahmet Telli
Yayınevi: Everest Yayınları
Baskı yılı: 2018
Türü: Şiir
Syf: 750
Dili: Türkçe
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DEMİR ÖZLÜ - GÜVERCİNLER VE MATBAZELLER
Güvercinler ve Matmazeller’de yazarın 2012’de YKY tarafından yayımlanan Sürgün Küçük Bulutlar adlı bütün öyküler kitabının dışında kalanlar ve daha sonra yazdığı klasik öyküler bir araya geliyor.
Yazar: Demir Özlü
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Türü: Öykü
Baskı yılı: 2018
Syf: 164
Dili: Türkçe
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Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim: [email protected]