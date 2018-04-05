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Okuryazarlık seferberliğine yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın tüm yurtta başlattığı okuryazarlık seferberliğine olan ilgi devam ediyor.

İHA | 05.04.2018 - 09:22..
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Okuryazarlık seferberliği kapsamında Kızılcahamam Halk Eğitimi Merkezi’nde okuma yazma kursları açıldı. Seferberlik kapsamında çeşitli noktalarda duyurular yapıldı.

YENİ KURSLAR AÇILDI

Okuma yazma kursuna katılmakta ve devam etmekte zorluk yaşayanların karşılaşabilecekleri her türlü engeli kaldırmaya yönelik tedbirler alındı. Yapılan alan taramaları ve titiz çalışmalar sonucunda Kızılcahamam Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 5 Mart 2018 tarihi itibarıyla kurslar açıldı.

Okuryazarlık seferberliğine yoğun ilgi

KATILIMCILARIN ÇOĞU KADIN

Kursa katılacakların kullanacağı ders materyalleri kursiyerlere dağıtıldı. Kurslara katılım yoğun oldu ve bunun büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturdu. 5 Mart itibarıyla başlayan kurslar, mayıs ayının sonunda bitecek. Kursiyerlere okuma yazmanın yanı sıra matematikte dört işlem hakkında da ders verilecek.

Okuryazarlık seferberliğine yoğun ilgi

Okuryazarlık seferberliğine yoğun ilgi

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