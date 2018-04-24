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Okyanus Kolejinden Çocuklara 23 Nisan Hediyesi

Okyanus Koleji'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği "Çocuk Festivali"ne katılan 2 bin çocuk, 23 Nisan'ı kutladı.

AA | 24.04.2018 - 21:11..
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Okyanus Koleji'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği ''Çocuk Festivali''ne katılan çocuklar, kendileri için kurulan etkinlik alanlarında doyasıya eğlendi.

2 BİN ÇOCUK 23 NİSAN'I KUTLADI

Kolejin Kemerburgaz şubesinin dış bahçesinde gerçekleştirilen ve 2 bin çocuğun aileleriyle birlikte katıldığı festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Çocuklar, okulun bahçesinde kurulan Okyanus survivor parkuru, şişme oyun alanları ve atölye çalışmaları gibi çeşitli etkinlik alanlarında doyasıya eğlenerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Okyanus Kolejinden Çocuklara 23 Nisan Hediyesi

SURVIVOR PARKURU

Okyanus Survivor parkurundaki yarışmalara katılan çocuklar heyecanlı ve eğlenceli anlar yaşadı. Çeşitli yarışmaların düzenlendiği parkur, hareketli anlara ev sahipliği yaptı. Pamuk Prenses, Micky Mouse, Spiderman ve Elsa gibi çizgi film ve masal kahramanlarıyla vakit geçiren çocuklar, fotoğraf çekilerek, keyifli anlar yaşadı.

Okyanus Kolejinden Çocuklara 23 Nisan Hediyesi

EGE VE GAGA MÜZİKALİ

TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi Ege ve Gaga'nın tiyatro sahnesine uyarlanmış halinin sahnelendiği festivalde, çocuklar müzikale yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca festivalde gerçekleştirilen çuval ve ip çekme yarışları eğlenceli görüntülere sahne oldu. Çocuklar kendileri için oluşturan etkinlik alanlarında vakit geçirirken, aileler de yeşil alanda güzel havanın tadını çıkardı.

Okyanus Kolejinden Çocuklara 23 Nisan Hediyesi

Öte yandan etkinliğe katılan çocuklara ve ailelerine, patlamış mısır, dondurma, pamuk şeker ve su ikram edildi. Gün boyu süren etkinlikte çocuklar hem 23 Nisan'ı kutlamanın hem de güzel havanın tadını çıkarmanın mutluluğunu yaşadı.

Okyanus Koleji Çocuk Festivalinde Vestel, Mercedes ve Denizbank’da çeşitli etkinliklerle yer aldı. Ayrıca festival pekçok ünlü bloggerlarında ziyaretine sahne oldu.

Okyanus Kolejinden Çocuklara 23 Nisan Hediyesi

ORHAN ÖZBEY: BÜTÜN GAYRETİMİZ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN

Okyanus Koleji Kurucusu Orhan Özbey, festivale ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların bayramı olan 23 Nisan'ı en güzel şekilde geçirmeleri için çaba gösterdiklerini belirtti. 23 Nisan kutlamalarına bir gün önceden başlamış olduklarını aktaran Özbey, "Özellikle anaokulu öğrencilerimiz bugün bol bol eğlenecekler. Yarın da yine bütün ilkokul ve ortaokul çocuklarımız kendi kampüslerinde ve burada eğlenmeye devam edecekler. Çocuklarımız için elimizden gelen her şeyi vermeye gayret ediyoruz. Ama verirken de en güzelini verelim, değer verelim istiyoruz. Değer verirsek çocuklarımıza, onlar da kendilerini değerli ve özgüvenli hissedecekler, değerli şeyler yapma konusunda da gayret edecekler." dedi.

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