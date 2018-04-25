11 saat yol gittim, fil yetimhanesini görmek için

Mustafa CİVAN/[email protected]

Oldukça uzun bir yolculuk geçirdim, tam 11 saat. Bu kadar uzun süren ilk uçuşum oldu. Neresiymiş bu 11 saat süren ülke dersen, bir Güney Asya ülkesi olan Sri Lanka.

Tabi yolculuk süresi uzun olunca insan konfor arıyor, bu yüzden tercihim elbette Türk Hava Yolları oldu.

Bu uçuşun küçük bir de sürprizi var. Yolculuğun 8 saatlik dilimini tamamladığımızda kendimi Maldivler'de buldum, burayı gezemesem de havadan görmüş oldum. Maldivler yolcularını indirdikten sonra Sri Lanka'ya uçtuk.

KLASİK OLACAK AMA CENNET GİBİ ÜLKE

Bu ülkede yorulmak yok öncelikle onu belirteyim. Saatlerce yürüdüm, koştum, gezdim ama gün sonu hiç yorgunluk hissetmedim. Çünkü kafanı nereye çevirsen ağaç var, doğayla iç içesin, hava o kadar temiz ki zerre yorgunluk hissetmiyorsun.

Sri Lanka'yı yeşile bürüyen tropikal ormanlar, baharat bahçeleri, çay tarlaları, pirinç tarlalarıyla resmen renk cümbüşü oluşturuyor.

Bir cafeye oturduğunda manzara ya palmiye ağaçlarıyla süslü orman oluyor ya da uçsuz bucaksız okyanus.

Kısacası doğayı seviyorsan Sri Lanka'ya uğramalısın.

OLUMSUZ YANI: TABİİ Kİ YEMEK

Ülkeye giderken bir Adana dürüm ya da bir Bursa İskender lezzetinde yemekler yiyemeyeceğimi biliyordum ama Sri Lanka mutfağını da bu kadar kötü beklemiyordum. Tabii benim düşüncem bu yönde çünkü damak tadıma hiç ama hiç uymadı. Yemek, ülke kültürünün yarısını oluşturur diyorsan bol baharatlı ve bol acılı yemekleri deneyebilirsin. Aşağı yukarı Asya ülkelerinin yemek kültürü aynı ve ben bu kültüre sanırım alışamayacağım.

Ama aç kalmak yok, yemekleri beğenmezsen inanılmaz güzel meyveler yardımına yetişiyor. Benim favori meyvem ananastı. Bunun dışında mango, avokado ve passion fruit yani çarkıfelek meyvesini mutlaka denemelisin. Unutmadan kırmızı muzları da var, görsel olarak dikkat çekiyor ama tadı bildiğimiz muz.

MİS KOKAN ÇAYLARI

Sri Lanka'nın bilinen eski adı Seylan. Eski adından anlaşılacağı üzere o büyük beğeniyle içtiğimiz seylan çayları da bu ülkede. Beyaz çaydan, siyah çaya, siyah çaydan yeşil çaya mis gibi kokan çay çeşitleri var. Bu çayları ister bizdeki gibi demleyip içersin, istersen de sütle. Burada gördüğüm kadarıyla daha çok sütle içiliyor. Çay fabrikası çalışanlarından aldığım bilgiye göre; meşhur İngiliz çaylarının büyük bir kısmı Sri Lanka'dan gidiyor.

FİL YETİMHANESİNE GİTMESEM OLMAZDI

Aslında bu yetimhanenin güzel bir amacı var; Sri Lanka ormanlarında vahşi yaşamda yetim kalan fillere ev sahipliği yapmak. Sayısı 50'nin üzerinde fili burada görmek mümkün. Küçük bir meblağ karşılığı filleri besleme şansınız da var. Ama her ne olursa olsun bu hayvanları bu alanda değil de özgür ortamlarında görmeyi isterdim.

HZ. ADEM'İN İLK AYAK BASTIĞI YER

Bazı rivayetlere göre Hz. Adem ilk olarak Sri Lanka topraklarına ayak basmış. Bu topraklar insanlık tarihi bakımından oldukça önemli.

2243 metre yüksekliğindeki Hz. Adem tepesinde büyük bir ayak izi bulunuyor. Budistler ise bu ayak izinin Buda’ya ait olduğuna inanıyorlar.

SRİ LANKA BAYRAĞI NEYİ İFADE EDİYOR

Merak edip yerli bir vatandaşa sordum, o da şöyle dedi: Yeşil renk Müslümanları, turuncu Hinduları, sarı renk Budistleri ve aslan da insanları temsil eder.

ÜLKEDE HUZUR VAR

Sri Lanka birçok dini içinde barındıran bir ülke. Yüzde 70'i Budist, yüzde 12'si Hindu, yüzde 10'u Müslüman, yüzde 7'si Hristiyan ve yüzde 1'i de belirsiz. Farklı dinlere mensup vatandaşlar kendi aralarından iyi anlaştığından dolayı ülkede bir sorun yaşanamıyor.

Genel olarak ülkeye bakıldığında bir kesim bolluk içinde, bir kesim çok yokluk. Ama ne dini inanışlar ne zenginlik ne de fakirlik bu ülkede mutluluğa engel değil. Çünkü parasız pulsuz sokakta yatan insanların gözlerindeki mutluluğunu ve neşesini gördüm.

SRİ LANKA'DA EKONOMİK DENGELER

Ülkede nüfusa oranla ekonomik durumu en iyi olan kesim yüzde 70'lik oranla Hindular. Müslümanlar ve Budistler de orta seviyedeler.

İngiliz sömürgesinde ve sonrasında İngilizler, Hindulara destek verdiğinden dolayı birçok devlet dairesinde Hinduların sözü geçiyordu. Ülkede tam bağımsızlık kazanılınca devlet bu duruma müdahale etti ve Budistler, Müslümanlar ve Hindular devlet dairelerinde eşit şekilde çalışıyorlar.

Sri Lanka'da memur bir öğretmenin maaşı 300 dolar.

OSMANLI'YI SEVİYORLAR

Sri Lanka halkı, İngilizlere karşı bağımsızlık mücadelesi verirken en büyük desteği 2. Abdülhamid'ten aldı. Kilometrelerce uzaklıktaki Sri Lanka'da Osmanlı Devleti seviliyor ve bu sevgiden dolayı Kolombo'da bir caddeye Abdülhamid'in ismi verilmiş.