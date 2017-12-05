Okyanusta köpeği kurtarmak isteyen aile boğuldu

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Big Lagoon kıyısına giden ailenin köpeği, yüksek dalgalı okyanusa girip gözden uzaklaşınca aile üyeleri endişelendi.

KÖPEĞİ ARAMAK İÇİN AİLECEK DENİZE GİRDİLER

Ailenin genç oğlu, babasıyla beraber köpeği kurtarmak için okyanusa girdi. Köpeği bulamayan genç çocuk kıyıya çıktığında babasının hala dönmemiş olduğunu görünce endişelenip annesiyle beraber tekrar okyanusa girip hem babasını hem de köpeğini aramaya başladı.

"AİLE ÜYELERİ OKYANUSA ÇEKİLMİŞ"

ABD Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü bölge şubesi olay yerine vardığında, hiçbir aile üyesinin kıyıya çıkmadığını fark etti. Aile ve köpek için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında, anne ve babanın okyanustaki yüksek dalgalar sebebiyle boğulduğu ve bedenlerinin kıyıya vurduğunu gören şube yöneticisi Dana Jones, "Aile üyeleri dalgalar tarafından okyanusa çekilmiş." dedi.

ÇOCUK ARANIYOR

Genç çocuk için devam eden arama çalışmalarına ise bölgedeki yoğun sis sebebiyle Cumartesi günü ara verildi.

KÖPEK TEK BAŞINA ÇIKTI

Kayıp köpeğin, anne ve genç çocuk tekrar deniz girdikten sonra kendi imkanlarıyla kıyıya çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu söylendi.