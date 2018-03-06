Olağanüstü Yolculuklar Serisinin 14 'üncü kitabı raflarda

Pazin Kalesinden kaçmak, yüksek duvarlarının dibindeki uçurum nedeniyle neredeyse imkansızdır. Fakat Avusturyalılar tarafından ölüme mahkum edilen Macar yurtsever Mathias Sandorf’un başka şansı yoktur.

Hücre arkadaşıyla birlikte parmaklıkları zayıflatmayı başaran Mathias Sandorf, paratoner kablosunun yardımıyla aşağı inmeye niyetlenir. Fakat tam o sırada patlak veren fırtına ve düşen yıldırımlar bu durumu hiç de kolaylaştırmayacaktır, aşağıda bekleyen azgın sel ise onları bir meçhule sürükleyecektir.

Jules Verne, Alexandre Dumas’nın anısına adadığı Mathias Sandorf’u, Olağanüstü Yolculuklar’ın Monte-Cristo’su yapmaya çalışmıştır.

Yazar: Jules Verne

Yayınevi: Alfa Yayınları

Çeviren: Hakan Tansel

Baskı yılı: 2018

Syf: 635

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