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Olağanüstü Yolculuklar Serisinin 14 'üncü kitabı raflarda

Jules Verne’in Olağanüstü Yolculuklar Serisinin 14. kitabı 'Mathias Sandorf' Alfa Yayınları’ndan çıktı.

Haber Merkezi | 06.03.2018 - 09:17..
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Pazin Kalesinden kaçmak, yüksek duvarlarının dibindeki uçurum nedeniyle neredeyse imkansızdır. Fakat Avusturyalılar tarafından ölüme mahkum edilen Macar yurtsever Mathias Sandorf’un başka şansı yoktur.

Hücre arkadaşıyla birlikte parmaklıkları zayıflatmayı başaran Mathias Sandorf, paratoner kablosunun yardımıyla aşağı inmeye niyetlenir. Fakat tam o sırada patlak veren fırtına ve düşen yıldırımlar bu durumu hiç de kolaylaştırmayacaktır, aşağıda bekleyen azgın sel ise onları bir meçhule sürükleyecektir.

Olağanüstü Yolculuklar Serisinin 14 'üncü kitabı raflarda

Jules Verne, Alexandre Dumas’nın anısına adadığı Mathias Sandorf’u, Olağanüstü Yolculuklar’ın Monte-Cristo’su yapmaya çalışmıştır.

Yazar: Jules Verne

Yayınevi: Alfa Yayınları

Çeviren: Hakan Tansel

Baskı yılı: 2018

Syf: 635

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