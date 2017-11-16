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Olay yerine giden 2 polise araba çarptı

Çekmeköy'den gelen kaza ihbarı üzerine olay yerine giden polislere çarpan araç kayıplara karışırken, 2 polis hastaneye kaldırıldı.

16.11.2017 - 01:36
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Şile Yolu Taşdelen Mevkii'ndeki olay yerine giden polis memurları, saat 21:00 sıralarında trafik kazasına maruz kaldı. Polislere çarptıktan sonra kaçan aracı tespit etmek için çalışma başlatıldı.

Olay yerine giden 2 polise araba çarptı

POLİSE ÇARPIP KAÇTILAR

İddiaya göre, Şile yolundaki bir kazanın ihbarını alan ekipler, olay yerine geldi. Araçtan inen polis memurları, kaza yerinde çalışma yapmaya başladı. Önündeki hafriyat kamyonunu sollayan bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak çalışma yapan polislere çarptı. Plakası alınamayan otomobildeki kişi ya da kişiler, araçlarıyla kaçarak izlerini kaybettirdi.

Olay yerine giden 2 polise araba çarptı

Çekmeköy'de kaza: 2 polis yaralı VİDEO

POLİSLERİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

DHA'nın haberine göre; bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevke edildi. Polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için çevre güvenliği alarak sağlık ekiplerinin gelmesi beklendi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından, yaralı iki polis memurunu Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan polislerin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan kişileri yakalamak ve çarptıkları otomobili tespit etmek için çalışma başlattı.

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