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Olaya giden polisler kaza yaptı

Samsun'da bir ihbar üzerine olay yerine giden yunus polisleri kaza geçirdi, 2 polis yaralandı.

AA | 09.12.2017 - 20:40..
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polis

Samsun İlkadım ilçesi Liman Mahallesi’nden gelen bıçaklı kavga ihbarının ardından olay yerine hareket eden yunus ekipleri, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı.

İKİ POLİS DE YARALANDI

Motosikletteki polis memurları Erkut Pekdemir ile Bahadır Usta yaralandı. Yaralı polisler ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BİR POLİSİN BACAĞI KIRIK

Bahadır Usta'nın sol bacağında kırık tespit edilirken diğer polisin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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