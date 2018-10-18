Ölçme ve değerlendirme süreçleri için çalışma grubu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için dış değerlendirmeye ve bakışa ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULDU

Ziya Selçuk, "Bu kapsamda, ölçme ve değerlendirme süreçleri ile ilgili çalışmaları ve deneyimi olan öğretim üyelerinin ve uzmanların katkılarını almak üzere bir çalışma grubu oluşturduk" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) mevcut ölçme ve değerlendirme süreçlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla çalışma grubu oluşturuldu. Çalışma grubunun ilk toplantısı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.

"DEĞERLENDİRMEYE İHTİYACIMIZ VAR"

Bakan Ziya Selçuk, "Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için dış değerlendirmeye ve bakışa ihtiyacımız bulunuyor. Bu kapsamda, ölçme ve değerlendirme süreçleri ile ilgili çalışmaları ve deneyimi olan öğretim üyelerinin ve uzmanların katkılarını almak üzere bir çalışma grubu oluşturduk. Bakanlığa bağlı 'Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi' çalışma grubumuz, Bakanlığımızın ölçme ve değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik öneriler geliştirecek" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk