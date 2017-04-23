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Öldüğü saatler sonra fark edildi

Antalya'da 52 yaşındaki Rıza Uz, arabada kalp krizi geçirip öldü. Yoldan geçenlerin uyuduğunu sandığı Uz'un öldüğü saatler sonra anlaşıldı.

23.04.2017 - 11:02
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Antalya'da Muratpaşa ilçesi Yeşilova Mahallesi Cırnık Köprüsü arkasındaki kanal yolunda, sabah saatlerinde park halindeki 16 V 5285 plakalı otomobilde bir kişinin direksiyon başında hareketsiz olduğunu görenler polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri sağlık görevlilerine haber verdi. 112 ekibi, üzerinde Rıza Uz adına kimlik çıkan kişinin öldüğünü belirledi. Rıza Uz'un cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

Öldüğü saatler sonra fark edildi

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK

Rıza Uz'u aracında hareketsiz görüp polisi arayan Fahrettin Uzunoğlu, “Araç park halinde ve dörtlüleri yanıyordu. İçinde biri hareketsiz duruyordu. Arkadaşımı alıp döndükten sonra aynı şekilde görünce şüphelenip durdum ve baktım. Adamın dudağında morluklar vardı. Polisi aradım. Bir TIR şoförü de saat 02.30'da bu otomobili dörtlüleri yanarken görmüş" dedi.
Polis yaptığı araştırmada, Rıza Uz'un Güzeloba Mahallesi'nde yalnız yaşadığını belirledi. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği sanılan Uz'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

Öldüğü saatler sonra fark edildi

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