Öldürdüğü Müslümanı yakan ırkçı Hindu yakalandı

Videonun sosyal ağlarda paylaşılmasıyla polis olayla ilgili soruşturma başlatılırken öldürülen kişinin Rajasthan'da yaşayan Muhammed Afrazul olduğu açıklandı.

ÖLDÜRDÜ, YAKTI, KAYDETTİ

BBC'de yer alan habere göre; polis yetkilisi Anand Srivastava, cinayete kurban giden Afrazul ile Lal'ın birbirlerini tanımadıklarını ancak zanlının sosyal medya hesabında çok sayıda ırkçı videonun paylaşıldığını dile getirdi.

Cinayetten sonra cesedi yakan zanlı, videoda cinayeti "Müslümanlara karşı Hinduların onurunu korumak için" işlediğini söyleyerek "Ülkemizde diğer dinden kadınlarla evlenenler aynı sonu paylaşacak." ifadeleriyle Müslümanları tehdit ediyor.

HİNDİSTAN'DA "CİHAT EVLİLİĞİ" TARTIŞMASI

Hindistan'da geçen yıl İslamiyeti seçen Hindu asıllı 25 yaşındaki Hediye Cihan ve 26 yaşındaki Müslüman Şefin Cihan'ın evlenmesinin ardından ülkede "cihat evliliği" tartışması başlamıştı.

Hediye'nin ailesinin "akıl sağlığının yerinde olmadığı" ve "beynin yıkandığı" iddialarıyla başvurduğu yerel mahkeme, çiftin evliliğini iptal etmişti.

Çift ise kararının bozulması için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Medyanın yoğun ilgi gösterdiği Cihan çiftinin evliliği Hindu gruplar tarafından tepki ile karşılanmış, ülkede Müslümanların, evlilik yolu ile Hindu kadınları "din değiştirmeye zorladığı" tartışmaları yaşanmıştı.