Öldürdüğü sevgilisinin cenaze işlemleri sırasında yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki gün önce Karasu Aziziye Mahallesi'nde tartıştığı Murat E'yi (42) kesici aletle öldüren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Çevredeki güvenik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren kişinin uzun süredir birlikte yaşadığı sevgilisi H.D. (32) olduğunu belirledi.

HASTANEDE GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, yakalama çalışmalarını sürdürürken, zanlı H.D. cenaze işlemleri sırasında hastaneye gelince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.D, sağlık kontrolünün ardından Karasu Adliyesi'ne sevk edildi.