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Öldüresiye dayak yiyen güvenlik görevlisi isyan etti

Bursa'da, özel güvenlik görevlisi Orhan Atmaca'yı (30), metroya ücretsiz geçişlerine izin vermediği için kendi copuyla bayıltana kadar döven 2 kişiye, 9 ay ceza verildi.

DHA | 24.09.2018 - 14:20..
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2016 yılı Nisan ayında, Osmangazi ilçesindeki Gökdere Metro İstasyonu'na gelen Enes Demir (26) ve Adil Kılıçarslan (27)  metroya ücret ödemeden binmek istedi. Gişelerden geçen 2 kişiyi uyaran güvenlik görevlisi Orhan Atmaca, saldırıya uğradı.

Öldüresiye dayak yiyen güvenlik görevlisi isyan etti

ÖLDÜ SANIP KAÇTILAR

Demir ve Kılıçarslan., Atmaca’nın kafasına kendi copuyla 17 kez vurdu, daha sonra da tekmeledi. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası saldırganlar, 'öldü' sandıkları Orhan Atmaca'yı bırakıp kaçtılar.

Hastaneye kaldırılan Atmaca,  tedavisinin ardından 20 gün iş göremez raporu aldı.

Güvenlikçiyi öldüresiye döven sahıslar 9 ay ceza aldı VİDEO

9 AY CEZA VERİLDİ

Yaşanan kavganın ardından önce Enes Demir, ardından da Adil Kılıçarslan yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haklarında 'Güvenlik görevlisini basit yaralamak' suçundan dava açılan Enes Demir ile Adil Kılıçarslan 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Öldüresiye dayak yiyen güvenlik görevlisi isyan etti

"PSİKOLOJİK ÇÖKÜNTÜYE UĞRADIM"

Olay sonrası işinden isitifa etmek zorunda kaldığını söyleyen güvenlik görevlisi Orhan Atmaca, "Bu şahıslar bu olaydan dolayı 9 ay gibi komik bir ceza aldılar. Özel güvenlik görevlisine karşı suç işleyenler, kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılır. Bu noktada, basit yaralama suçuyla nitelendirilen olay, aslında, kamu görevlisine görevini yaptırmama ve direnme suçu olarak nitelendirilmeliydi. Yaşanan bu olay sonrası ciddi bir psikolojik çöküntüye uğradım. Sahipsiz ve işsiz kaldım. Ölümden döndüm ama yapacak bir şey yok, can sağlığı olsun." dedi.

Öldüresiye dayak yiyen güvenlik görevlisi isyan etti


Öldüresiye dayak yiyen güvenlik görevlisi isyan etti



Öldüresiye dayak yiyen güvenlik görevlisi isyan etti

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