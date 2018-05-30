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Öldürüldüğü iddia edilen Rus muhalif gazeteci konuştu

Ukrayna'da öldürüldüğü açıklanan Rus muhalif gazeteci Arkadiy Babçenko, Kiev'de Ukrayna Güvenlik Servisi'nde basın toplantısı düzenlediği bildirildi.

Haber Merkezi | 30.05.2018 - 17:53..
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Ukrayna'da öldürüldüğü açıklanan Rus muhalif gazeteci Arkadiy Babçenko, kendisi için düzenlenen cinayet planını engellemek için Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) düzenlediği özel operasyona dahil edildiğini belirtti.

Öldürüldüğü iddia edilen Rus muhalif gazeteci konuştu

MUHALİF GAZETECİ HAYATTA

Ukrayna Güvenlik Servisi, Rus muhalif gazeteci Arkadiy Babçenko'nun öldürülmediğini, hayatta olduğunu açıkladı. Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Vasiliy Gritsak, Kiev'de öldürüldüğü belirtilen gazeteci Arkadiy Babçenko'a Rus suikast planının bilgisini aldıklarını ve bunu önlemeyi başardıklarını açıkladı.

RUS AJANLARINI TESİT İÇİN YAPILDI

Babçenko Ukrayna Televizyonu'ndan da canlı olarak yayımlanan basın toplantısında ayrıca insanlardan yaşattıkları için özür diledi. Ukrayna İstihbarat Servisi Başkanı Vasil Hrystak Babçenko ise "suikastın" ülkede faaliyet gösteren Rus ajanlarını deşifre etmek ve gerçek bir suikast planını önlemek için düzenlenen bir operasyon olduğunu söyledi.

 

Rusya'dan öğlen saatlerinde gelen açıklamada, suçlamaların Rusya karşıtı kampanyanın bir parçası olduğu söylenmişti.

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