Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kutu Dere bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyon kapsamında 14 bölücü terör örgütü mensubunun öldürüldüğü anımsatıldı.

Yapılan açıklamada, "Operasyon bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetinde 12 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 M-16 piyade tüfeği, 1 tabanca, 200 gram C4 plastik patlayıcı, 1 roketatar, 5 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 54 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, bin 216 adet kalaşnikof fişeği, 98 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 9 kilogram amonyum nitrat, 1 el yapımı patlayıcı kumandası, 4 el telsizi, 1 büyük telsiz, 2 sırt çantası, 100 metre kablo, 9 hücum yeleği, 9 tüp, 30 litre benzin, 5 akü, 1 dikiş makinesi, 11 şemsiye, 2 uyku tulumu, çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzeme ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir." denildi.

Öldürülen 14 terörist helikopterle taşındı VİDEO

CESETLERİ ASKERLER TAŞIDI

Öldürülen 14 teröristi sarı çuvallara koyan askerlerin, helikoptere taşıma görüntüleri ortaya çıktı.