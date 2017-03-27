taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.080
USD
3,5991
EURO
3,9105
ALTIN
145,49
PETR
50,6200

Öldürülen 14 terörist helikopterle taşındı

14 teröristin öldürüldüğü terör operasyonuyla ilgili Tunceli Valiliği açıklama yaptı.

27.03.2017 - 11:57
  1. Haberler
  2. İç Haber
Öldürülen 14 terörist helikopterle taşındı

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kutu Dere bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyon kapsamında 14 bölücü terör örgütü mensubunun öldürüldüğü anımsatıldı.

Öldürülen 14 terörist helikopterle taşındı

Yapılan açıklamada, "Operasyon bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetinde 12 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 M-16 piyade tüfeği, 1 tabanca, 200 gram C4 plastik patlayıcı, 1 roketatar, 5 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 54 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, bin 216 adet kalaşnikof fişeği, 98 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 9 kilogram amonyum nitrat, 1 el yapımı patlayıcı kumandası, 4 el telsizi, 1 büyük telsiz, 2 sırt çantası, 100 metre kablo, 9 hücum yeleği, 9 tüp, 30 litre benzin, 5 akü, 1 dikiş makinesi, 11 şemsiye, 2 uyku tulumu, çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzeme ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir." denildi.

Öldürülen 14 terörist helikopterle taşındı VİDEO

CESETLERİ ASKERLER TAŞIDI

Öldürülen 14 teröristi sarı çuvallara koyan askerlerin, helikoptere taşıma görüntüleri ortaya çıktı.

Öldürülen 14 terörist helikopterle taşındı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ertem Şener'den Hakan Şükür'e: Hainler yayına bağlanamaz

Ertem Şener'den Hakan Şükür'e: Hainler yayına bağlanamaz

284
Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya gözaltına alındı

Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya gözaltına alındı

128
Gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı

Gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı

31
14 teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları

14 teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları

206
Bulgaristan seçimlerinde merkez sağ parti birinci oldu

Bulgaristan seçimlerinde merkez sağ parti birinci oldu

13
Kazada ayağı kopan çocuk için THY uçağı kaldırıldı

Kazada ayağı kopan çocuk için THY uçağı kaldırıldı

52
Meral Akşener'in Gündoğdu mitingi ilgi görmedi

Meral Akşener'in Gündoğdu mitingi ilgi görmedi

124
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM