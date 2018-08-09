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Öldürülen 2 teröristin mühimmatları ele geçirildi

Hakkari'de etkisiz hale getirilen 2 teröristin kullandığı mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirilirken bir kişi de gözaltına alındı.

AA | 09.08.2018 - 17:44..
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

3 Ağustos'ta Yüksekova ilçesi Yukarıölçekli köyü yakınlarında, bir polis özel harekat personelinin şehit olması ve 8 polis özel harekat personelinin de yaralanmasına neden olan el yapımı patlayıcı madde ile saldırı gerçekleştirildiği anımsatılan açıklamada, saldırının faili 2 teröristin 8 Ağustos'ta Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Çamdalı kırsal alanındaki mağarada tespit edildiği aktarıldı.

Yapılan "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada, iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

EROİN YAPIMINDA KULLANILAN MADDE DE BULUNDU

"Daha sonra mağarada yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 tabanca, RPG-7 roketatar, 3 RPG-7 anti tank mühimmatı, el bombası, 3 roket sevk fişeği, AK-47 kalaşnikof şarjörü, el dürbünü, gece görüş dürbünü, el telsizi, dijital fotoğraf makinesi, akü, mutfak tüpü, odun testeresi ve bölücü terör örgütüne ait 3 kıyafet ele geçirilmiştir.

Operasyon bölgesine 600 metre mesafede bulunan Onbaşılar köyü Çamdalı mezrasındaki bazı ev ve eklentilerinde aynı gün yapılan arama sonucunda ise eroin yapımında kullanılan bin 177 litre asit anhidrit, 97,7 kilogram soda, pres makinesi ele geçirilmiştir. Bir kişi gözaltına alınmış olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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Polisi şehit eden PKK'lı teröristlerin öldürüldüğü an

Öldürülen 2 teröristin mühimmatları ele geçirildi

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