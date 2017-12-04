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Öldürülen Aleyna Can'ın erkek arkadaşı yakalandı

İstanbul'daki kiralık bir evde ölü bulunan 17 yaşındaki Aleyna Can'ın katil zanlısı yakalandı.

İHA | 04.12.2017 - 03:29..
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İstanbul'un Kartal ilçesindeki bir kiralık evde başından burulmuş şekilde bulunan Aleyna Can'ın katilinin sevgilisi olduğu düşünülüyordu. Bu yönde operasyon başlatan emniyet ekipleri, katil zanlısını yakaladı.

Öldürülen Aleyna Can'ın erkek arkadaşı yakalandı

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Olayın ardından polis ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Evden çıkan üç kişiyi tespit eden polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda dün iki kişiyi gözaltına alırken, Aleyna Can’ın kaçan erkek arkadaşı Eser Devrim E.’nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yeri tespit edilen Eser Devrim E.’nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Eser Devrim E. ile diğer iki şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.

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