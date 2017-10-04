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Öldürülen annesinden sezaryenle alınan bebek kurtarılamadı

Eşi Hüseyin Kartal tarafından bıçaklanarak öldürülen 8 aylık hamile Melike Kartal'ın erkek bebeği yaşam mücadelesini kaybetti.

04.10.2017 - 04:22
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Haziran ayında Bilecik'te eşi Hüseyin Kartal tarafından öldürülen 8 aylık hamile Melike Kartal'dan sezaryenle alınarak getirildiği Isparta'daki özel hastanede tedaviye alınan erkek bebek, yaşamını yitirdi.

Öldürülen annesinden sezaryenle alınan bebek kurtarılamadı

YAŞAM MÜCADELESİ 3.5 AY SÜRDÜ

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bahçesine inen ambulans helikopterden alınan erkek bebek, buradan da kara ambulansıyla Özel Isparta Hastanesi'ne getirildi.

Özel Isparta Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi’nde solunum cihazına bağlı olarak hayata tutunmaya çalışan bebek, yaklaşık 3.5 ay süren yaşam savaşını kaybetti. Bebeğin cenazesinin Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ndeki otopsinin ardından halası tarafından teslim alındığı belirtildi.

Öldürülen annesinden sezaryenle alınan bebek kurtarılamadı ARŞİV


Öldürülen annesinden sezaryenle alınan bebek kurtarılamadı

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