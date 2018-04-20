Öldürülen eski bakanın cenazesini alan olmadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli Yüksel K.'nın mahkemedeki işlemleri sona erdi.
TUTUKLAMA KARARI
Hakimlik Yüksel K'nın "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
CENAZESİNİ ALAN OLMADI
Adı daha önce dolandırıcılık olaylarına karışan Vuralhan, bir süre cezaevinde kalmıştı.
Cenazesi Levent Camii'nden kaldırılacak eski bakanın hiçbir yakını, Adli Tıp Kurumuna gitmedi.
BIÇAKLI SALDIRI
Sirkeci'deki bir kafede oturan 75 yaşındaki Mehmet Ercan Vuralhan, dün Yüksel K. tarafından bıçaklanmış, kaldırıldığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Şüpheli Yüksel K. da olayın ardından Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.