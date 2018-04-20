taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.694
USD
4,0433
EURO
4,9917
ALTIN
174,64
PETR
73,7100

Öldürülen eski bakanın cenazesini alan olmadı

Eski Milli Savunma Bakanı Vuralhan'ı bıçaklayarak öldüren Yüksel K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA | 20.04.2018 - 09:44..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli Yüksel K.'nın mahkemedeki işlemleri sona erdi.

TUTUKLAMA KARARI

Hakimlik Yüksel K'nın "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Öldürülen eski bakanın cenazesini alan olmadı

CENAZESİNİ ALAN OLMADI

Adı daha önce dolandırıcılık olaylarına karışan Vuralhan, bir süre cezaevinde kalmıştı.

Cenazesi Levent Camii'nden kaldırılacak eski bakanın hiçbir yakını, Adli Tıp Kurumuna gitmedi.

Öldürülen eski bakanın cenazesini alan olmadı

BIÇAKLI SALDIRI

Sirkeci'deki bir kafede oturan 75 yaşındaki Mehmet Ercan Vuralhan, dün Yüksel K. tarafından bıçaklanmış, kaldırıldığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Şüpheli Yüksel K. da olayın ardından Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
11 yaşındaki çocuğa istismarı komşu ortaya çıkardı
Erzurum'da bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan yaşlı adam, komşusunun tanıklığıyla tutuklandı.
Otel odasında zorla tutulan genç kızı polis kurtardı
Ordu'dan kaçırılarak İstanbul'a getirilen genç kız, zorla tutulduğu otel odasından polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alışveriş arabasıyla yankesicilik
Markette alışveriş yapmakta olan bir kadın, kendisi gibi alışveriş yapan 2 kadın tarafından önce sıkıştırıldı, sonra soyuldu.
Adana'da silah kaçakçılarına operasyon
Yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı, ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beşiktaş İdari Sorumlusu'nu koridorda darp ettiler

Beşiktaş İdari Sorumlusu'nu koridorda darp ettiler

159
Aziz Yıldırım: Kirli kumpas devam ediyor

Aziz Yıldırım: Kirli kumpas devam ediyor

368
Fenerbahçe: Tahrik edildik

Fenerbahçe: Tahrik edildik

185
Fikret Orman: Oyuncularım hakeme sordu

Fikret Orman: Oyuncularım hakeme sordu

139
Şenol Güneş taburcu edildi

Şenol Güneş taburcu edildi

151
Şekip Mosturoğlu: Operasyon yapıldı bunu devlet çözmeli

Şekip Mosturoğlu: Operasyon yapıldı bunu devlet çözmeli

183
Hazine'den partilere verilecek olan seçim bütçesi

Hazine'den partilere verilecek olan seçim bütçesi

248
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM