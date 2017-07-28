taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.700
USD
3,5287
EURO
4,1501
ALTIN
144,11
PETR
52,2500

Öldürülen Filistinli çocuk toprağa verildi

İsrail askerlerinin, Mescid-i Aksa'daki gösterilere müdahalesi sırasında öldürülen A. Ebu Humeyse'nin (16) cenazesi toprağa verildi.

28.07.2017 - 22:35
  1. Haberler
  2. Dünya

El-Bureyc Mülteci Kampı'ndaki Ulu Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Ebu Humeyse'nin naaşı kamptaki mezarlıkta defnedildi.

Öldürülen Filistinli çocuk toprağa verildi

"SIRTINDAN VURULARAK HAYATINI KAYBETTİ"

AA muhabirine konuşan Ebu Humeyse'nin vurulduğu sırada yanında bulunan arkadaşı Kemal Muslih, "Mescid-i Aksa'ya destek olmak için sınırın doğusuna gittik. İsrail askerleri ateş açtı ve arkadaşım sırtından vurularak hayatını kaybetti." dedi.

Öldürülen Filistinli çocuk toprağa verildi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail askerlerinin sınırdaki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş ettiğini belirtmiş, açılan ateş sonucu Ebu Humeyse'nin yaşamını yitirdiğini kaydetmişti.

Öldürülen Filistinli çocuk toprağa verildi

İlginizi Çekebilir
Der Spigel: Konya'ya Sol Partili vekil yüzünden izin verilmedi
Der Spiegel, Alman vekillere Konya'daki NATO üssünü ziyaret izni vermemesinin nedeninin Sol Parti milletvekili Alexander Neu olduğunu yazdı.
Filistinliler cuma namazını Kudüs’ün caddelerinde kıldı
İsrail polisi, 50 yaşın altındaki Müslüman erkeklerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermedi.
Katarlıların Türkiye ve Erdoğan sevgisi
Katarlılar, Arap ülkelerinin uyguladığı ambargonun ardından kendilerine el uzatan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgilerini gösterdi.
Hamburg'da bıçaklı saldırı
Almanya'nın Hamburg kentinde bir süpermarkette bıçaklı saldırı düzenlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bekir İrtegün ByLock'tan gözaltına alındı

Bekir İrtegün ByLock'tan gözaltına alındı

119
Nevşin Mengü Yeliz Yeşilmen'in namaz pozunu eleştirdi

Nevşin Mengü Yeliz Yeşilmen'in namaz pozunu eleştirdi

479
Sular altında kalan yolda araçların üzerinde beklediler

Sular altında kalan yolda araçların üzerinde beklediler

157
Mariano ortaladı Belhanda attı - İZLE

Mariano ortaladı Belhanda attı - İZLE

26
Yeliz Yeşilmen namaz fotoğrafı paylaştı

Yeliz Yeşilmen namaz fotoğrafı paylaştı

354
Abdullah Gül'den Cumhuriyet gazetesine destek

Abdullah Gül'den Cumhuriyet gazetesine destek

981
İki dakikada İstanbul'daki süper hücre felaketinin özeti

İki dakikada İstanbul'daki süper hücre felaketinin özeti

114
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM