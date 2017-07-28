Öldürülen Filistinli çocuk toprağa verildi

El-Bureyc Mülteci Kampı'ndaki Ulu Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Ebu Humeyse'nin naaşı kamptaki mezarlıkta defnedildi.

"SIRTINDAN VURULARAK HAYATINI KAYBETTİ"

AA muhabirine konuşan Ebu Humeyse'nin vurulduğu sırada yanında bulunan arkadaşı Kemal Muslih, "Mescid-i Aksa'ya destek olmak için sınırın doğusuna gittik. İsrail askerleri ateş açtı ve arkadaşım sırtından vurularak hayatını kaybetti." dedi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail askerlerinin sınırdaki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş ettiğini belirtmiş, açılan ateş sonucu Ebu Humeyse'nin yaşamını yitirdiğini kaydetmişti.