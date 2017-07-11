Öldürülen Suriyeli kadının eşi: Bize kardeşçe yaklaştılar

Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki ormanlık alanda, 10 aylık bebeğiyle birlikte öldürülen Suriyeli hamile kadın Emani Al-Rahmun'un eşi Halid Al-Rahmun, İdlib'in Maaret en-Numan ilçesindeki Cibale Köyü'nde AA muhabirine konuştu.

Halid Al-Rahmun, "Türk halkı bizim kardeşimizdir. Bize hep kardeşçe yaklaştılar. Katillerle de aramızda bir husumet yoktu. Her gün yemeğimizi paylaşırdık" dedi.

"SURİYE'YE GERİ DÖNECEĞİM"

Oldukça bitkin olduğu gözlenen Halid Al-Rahmun, Sakarya'daki evini görmeye dayanamayacağını, sadece eşinin ve bebeğinin kıyafetlerini alarak, Suriye'ye geri döneceğini söyledi.





Ailenin avukatı Cihat Gökdemir de, "Cinayet zanlılarıyla öldürülen kadının eşi arasında husumet yok. Birileri onlara akıl vermiş olacak ki zanlılar, ceza indirimi almak için varmış gibi konuşuyor" diye konuştu.



