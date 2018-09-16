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Öldürülen terörist gri listeden

Bingöl'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin gri listede olduğu ortaya çıktı.

AA | 16.09.2018 - 23:30..
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Öldürülen terörist gri listeden

Türk Silahlı Kuvvetleri, Bingöl kırsalında düzenlenen operasyonda 2'si kadın 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

1 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 13 Eylül'de Bingöl merkez Aşağıköy bölgesinde Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı ile 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunan "Şervan Çevlik" kod adlı Fırat Dağdelen olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Öldürülen terörist gri listeden

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