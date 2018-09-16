Öldürülen terörist gri listeden

Japonya'da 70 ve üzeri yaştaki kişilerin sayısının ilk kez, toplam nüfusun yüzde 20'den fazlasını oluşturduğu bildirildi.

Sigean Hayvanat Bahçesi’nde nesli tükenmekte olan beyaz gergedanın doğum yaptı.

Bitlis merkeze bağlı 8 köy ve 3 mezrada bir günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Rusya: Dolara alternatif aranıyor

Türkiye'nin başlattığı ayaklanma dünyanın gözünü açtı. Dolar yerine kendi paralarıyla ticaret yapmak için çalışma başlatan ülkeler çoğaldı. Rusya, doların yerine alternatiflerin arandığı itiraf etti.