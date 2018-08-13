Öldürülen terörist mühimmatları ele geçirildi

Bölge halkının ihbarı üzerine geçtiğimiz günlerde 1'i kırmızı listede 10 terörist have harekatı sonucu etkisiz hale getirilmişti. Gerçekleşen operasyon sonucu bölgede yapılan arama taramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

SÖZDE DERSİM SORUMLUSU DA ÖLDÜRÜLDÜ

Tunceli Valiliği açıklamasında, 25 yıldır terör örgütü PKK'nın dağ yapılanmasında faaliyet gösteren, terör listesinde 'kırmızı' kategoride yer alan sözde Dersim saha sorumlusu Atakan Mahir kod adlı İbrahim Çoban'ın da etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

BÖLGEDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bölgede devam eden incelemelerde bulunan silah ve mühimmatla ilgili de açıklama yapan valilik, "4 adet M-16 piyade tüfeği, 16 adet M-16 şarjörü, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet kalaşnikof şarjörü, 9 adet el bombası, 968 adet M-16 mühimmatı, 54 adet kalaşnikof mühimmatı, 5 adet kütüklük, 1 adet el telsizi, 2 adet ateşleme düzeneği, 1 adet pil bloğu, 1 adet ateşleme kumandası, 1 adet cep telefonu, 1 adet hafıza kartı, 1 adet hard disk, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet gündüz dürbünü, 5 adet sırt çantası, 49 adet elektrikli fünye, 5 adet EYP yapımında kullanılan düzenek, 4 adet şemsiye, 2 adet el feneri, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.