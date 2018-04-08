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Öldürülen teröristin kimliği tespit edildi

Ağrı Dağı'na yapılan hava saldırısında öldürülen 3 teröristten birinin sözde Ağrı sorumlusu Osman Özel olduğu belirlendi.

DHA | 08.04.2018 - 22:28..
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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6 Nisan günü Ağrı Dağı bölgesinde PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen hava destekli operasyonda eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen 3 teröristi, etkisiz hale getirildi.

Öldürülen teröristin kimliği tespit edildi


ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST TESPİT EDİLDİ

Operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde Mavi kategoride yer alan sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu olan Osman Özel olduğu tespit edildi.

Ekipler, bölgede yaptığı aramalarda 2 piyade tüfeği, 210 fişek, 10 şarjör, 6 el bombası, bir termal silah dürbünü, bir pil bloğu, 2 el telsizi, 3 batarya, çok miktarda elektrik kablosu, çok miktarda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Ele geçirilen silah ve mühimmata el konulurken, diğer yiyecek ve yaşam malzemeleri ise olay yerinde imha edildi.

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