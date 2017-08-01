Öldürülen teröristin mavi listede olduğu ortaya çıktı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ölü ele geçirilen 3 teröristten birinin "mavi" listede aranan, terör örgütü Maoist Kominist Partisi'nin (MKP) sözde bölge sorumlusu "Şahin" kod adlı Yılmaz Kes olduğu bildirildi.

3 ÜST DÜZEY TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İl Jandarma Komutanlığınca Ovacık ilçesi kırsalında, bu sabah saatlerinde silahlı İnsansız Hava Aracı (İHA) desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, biri kadın, 2 erkek olmak üzere 3 üst düzey teröristin öldürüldü. Bölgedeki aramada üç M-16 piyade tüfeği, bir kalaşnikof piyade tüfeği ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.





Açıklamada "Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden birinin terör örgütü MKP'nin lider kadrosunda bulunan, sözde Tunceli Bölge Komite Sorumlusu, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde mavi kategoride bulunan "Şahin" kod adlı Yılmaz Kes olduğu tespit edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir." denildi.

KADIN TERÖRİSTİN KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen diğer erkek teröristin "Doktor İsmail" kod Mahir Özgül olduğu, kadın teröristin ise kimliğini belirleme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

MAVİ LİSTEDE ARADAN TERÖRİSTLERİN LİSTESİNDEKİ BAZI İSİMLER



