Öldürülen teröristlerin bahçelere gömdüğü silahlar

Doğubayazıt'ta geçen 16 Mart günü düzenlenen operasyonda, kamu kuruluşlarına eylem hazırlığında oldukları belirtilen 2 terörist öldürüldü.

Teröristlerden birinin, İçişleri Bakanlığı’nın gri listesinde bulunan ve başına 300 bin TL para ödülü konulan E.K. olduğu belirlendi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, çatışma sonucu öldürülen PKK/KCK örgüt mensupları Firaz kod adlı Emrah Karatay ile Bawer kod adlı İnanç Özden'in Doğubayazıt’ta bazı evlerin bahçelerine mühimmat gömdüğünün tespit edildiği belirtildi.

Açıkalamada şöyle denildi:



"Belirlenen ikamet bahçelerinde yapılan kazı çalışmaları sonucu; 1 Kanas silahı ve Kanas silahına ait dürbün ile 5 dolu şarjör, 2 Kalaşnikof silah ile silaha ait 10 şarjör ve fişekler, 1 MP 5 silah ve bu silaha ait 1 dolu şarjör, 1 Lancer bomba atar ve 5 bomba atar mühimmatı, 5 el bombası ile 4 el bombası maşası, 10 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 24 EYP dış kabı, 4 tabanca ve tabancalara ait 5 şarjör ile fişekler, 1 av tüfeği ve bu tüfeğe ait fişekler, 1 ses-gaz tabancası ile 40 ses-gaz fişeği, 2 el bombası pimi, 9 fünye, 3 roket başlığı, 3 sevk fişeği, 1 el telsizi, 6 bantla birleştirilmiş kablo bağlantısı olan pil, 1 lazer ışık, 1 el yapımı kapsül, silah mühimmat kılıfları, 1 dürbün, 1 dijital multi metre, 1 lehim teli, 1 ölçü aleti, 1 harbi, 2 cep bıçağı, 1 cam kesme elması, 1 araç kumandası ve 1 kafa lambası, 1 üzerinde EYP yapılması ile ilgili notlar tutulmuş ajanda, 1 cep telefonu ve 1 dijital fotoğraf makinası, çok sayıda elektrik mühürleri, 1 bant ve kalem ucu, çok sayıda kumanda pil, 1 üzerinde harcama listesi ile mühimmat listesi yazılı bloknot, 1 adet flash bellek, 1 adet hesap makinası, 3 adet kart okuyucu ve 26 adet CD, 1 adet kamuflaj kesesi, örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf, 1 adet sözde örgüt kimliği, 3 adet farklı boyutlarda ajanda, 1 adet not defteri, 1 adet PKK/KCK ambleminin bulunduğu bez parçası, soykırım ve bir savaşın anatomisi isimli 2 adet kitap, 7 adet silah kullanım talimatları yazılı notlar, ele geçirilmiş olup, geniş kapsamlı tahkikata devam edilmektedir."



