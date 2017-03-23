taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.798
USD
3,6239
EURO
3,9107
ALTIN
145,49
PETR
50,2600

Öldürülen teröristlerin bahçelere gömdüğü silahlar

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde öldürülen 2 PKK'lı teröristin bahçelerde gömdüğü mühimmat bulundu.

23.03.2017 - 17:17
  1. Haberler
  2. İç Haber

Doğubayazıt'ta geçen 16 Mart günü düzenlenen operasyonda, kamu kuruluşlarına eylem hazırlığında oldukları belirtilen 2 terörist öldürüldü.

Teröristlerden birinin, İçişleri Bakanlığı’nın gri listesinde bulunan ve başına 300 bin TL para ödülü konulan E.K. olduğu belirlendi.

Öldürülen teröristlerin bahçelere gömdüğü silahlar

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, çatışma sonucu öldürülen PKK/KCK örgüt mensupları Firaz kod adlı Emrah Karatay ile Bawer kod adlı İnanç Özden'in Doğubayazıt’ta bazı evlerin bahçelerine mühimmat gömdüğünün tespit edildiği belirtildi.

Açıkalamada şöyle denildi:

"Belirlenen ikamet bahçelerinde yapılan kazı çalışmaları sonucu; 1 Kanas silahı ve Kanas silahına ait dürbün ile 5 dolu şarjör, 2 Kalaşnikof silah ile silaha ait 10 şarjör ve fişekler, 1 MP 5 silah ve bu silaha ait 1 dolu şarjör, 1 Lancer bomba atar ve 5 bomba atar mühimmatı, 5 el bombası ile 4 el bombası maşası, 10 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 24 EYP dış kabı, 4 tabanca ve tabancalara ait 5 şarjör ile fişekler, 1 av tüfeği ve bu tüfeğe ait fişekler, 1 ses-gaz tabancası ile 40 ses-gaz fişeği, 2 el bombası pimi, 9 fünye, 3 roket başlığı, 3 sevk fişeği, 1 el telsizi, 6 bantla birleştirilmiş kablo bağlantısı olan pil, 1 lazer ışık, 1 el yapımı kapsül, silah mühimmat kılıfları, 1 dürbün, 1 dijital multi metre, 1 lehim teli, 1 ölçü aleti, 1 harbi, 2 cep bıçağı, 1 cam kesme elması, 1 araç kumandası ve 1 kafa lambası, 1 üzerinde EYP yapılması ile ilgili notlar tutulmuş ajanda, 1 cep telefonu ve 1 dijital fotoğraf makinası, çok sayıda elektrik mühürleri, 1 bant ve kalem ucu, çok sayıda kumanda pil, 1 üzerinde harcama listesi ile mühimmat listesi yazılı bloknot, 1 adet flash bellek, 1 adet hesap makinası, 3 adet kart okuyucu ve 26 adet CD, 1 adet kamuflaj kesesi, örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf, 1 adet sözde örgüt kimliği, 3 adet farklı boyutlarda ajanda, 1 adet not defteri, 1 adet PKK/KCK ambleminin bulunduğu bez parçası, soykırım ve bir savaşın anatomisi isimli 2 adet kitap, 7 adet silah kullanım talimatları yazılı notlar, ele geçirilmiş olup, geniş kapsamlı tahkikata devam edilmektedir."


Öldürülen teröristlerin bahçelere gömdüğü silahlar

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nihat Zeybekci makam aracını değiştirdi

Nihat Zeybekci makam aracını değiştirdi

634
Ayşe Arman: Önce tapınağa gider, sonra yazı yazarım

Ayşe Arman: Önce tapınağa gider, sonra yazı yazarım

177
Erdoğan CNN Türk - Kanal D ortak yayınına çıkıyor

Erdoğan CNN Türk - Kanal D ortak yayınına çıkıyor

77
Terör örgütü PKK referandumdan hayır çıkmasını istiyor

Terör örgütü PKK referandumdan hayır çıkmasını istiyor

320
Rusya'nın Ankara Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

Rusya'nın Ankara Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

165
İngilizlerin son umudu: Meral Akşener

İngilizlerin son umudu: Meral Akşener

208
İngiliz istihbaratı, terörü niye önleyemedi

İngiliz istihbaratı, terörü niye önleyemedi

72
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM