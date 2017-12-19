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Öldürülmek istenen kadına devlet sahip çıktı

Adana'da, eşi tarafından 10 yerinden bıçaklandıktan sonra eşinin kardeşi tarafından da öldürülmek istenen kadın devlet korumasına alındı.

DHA | 19.12.2017 - 10:29..
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Adana'da 16 Aralık'ta merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu mahallesinde kimliği belirsiz bir kişi, otomatik tabanca ile bir eve ateş açma hazırlığındayken, devriye gezen polisler tarafından fark edildi. Polisleri görünce gri renkli bir otomobile binen şüpheli, otomatik tabancayı da yola atıp, kaçtı.

Polis saldırı düzenlenmek istenen evde 9 Aralık'ta eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanan yaralı Kevser Ötgen'in oturduğunu belirledi. Soruşturmayı genişleten polis, fırıncılık yapan Hüseyin Ötgen'in 2 çocuğunun annesi Kevser Ötgen'i bıçakladığı, ardından da tutuklandığını saptadı.

Öldürülmek istenen kadına devlet sahip çıktı

POLİSİ FARK EDEREK KAÇTI

Evin önünde silahlı saldırı hazırlığında olan kişinin de cezaevindeki Hüseyin Ötgen'in kardeşi Cumali Ötgen olduğu ancak, polisin olayı fark etmesi üzerine kaçtığı ortaya çıktı.

105 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yakalanarak gözaltına alınan Cumali Ötgen'in hırsızlık suçundan 105 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen Cumali Ötgen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öldürülmek istenen kadına devlet sahip çıktı

"ÇOCUKLARIMIN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"

Hayati tehlikeyi atlatan genç kadın evlendiği günden itibaren şiddet gördüğünü söyledi. Ötgen, "Kocamdan sonra, şimdi de kayınbiraderlerim beni öldürmek istiyor. Çocuklarımın hayatından endişe ediyorum. Beni yalnız bırakmayan devletime teşekkür ediyorum." dedi. Genç kadın, devlet korumasında kadın sığınma evine yerleştirildi.

Öldürülmek istenen kadına devlet sahip çıktı



Öldürülmek istenen kadına devlet sahip çıktı



Öldürülmek istenen kadına devlet sahip çıktı

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