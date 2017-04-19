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Ölen aslan üniversitede kadavra oldu

Antalya'da hayvanat bahçesinde yıldırım çarpması sonucu ölen aslan, üniversitede kadavra oldu.

19.04.2017 - 15:48
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Antalya MAKÜ Veteriner Fakültesinde soğuk hava deposunda bekletilen aslan, öğrenciler tarafından çıkarılarak incelendi.

Öğretim üyesi Prof. Dr. Özcan Özgel, gazetecilere yaptığı açıklamada, MAKÜ'ye ilk defa bir aslanın getirildiğini belirtti.

Ölen aslan üniversitede kadavra oldu

"NELERLE KARŞILAŞACAĞIZ MERAK EDİYORUZ"

Aslanın anatomi anabilim dalında eğitim materyali olarak kullanılacağını ifade eden Özgel, "Öncelikle organlarının incelenmesi ve kemiklerinin çıkarılarak iskelet olarak değerlendirilmesini düşünüyoruz. Fakültemize ilk defa aslan geliyor o yüzden öğrencilerimizle meraklıyız. Nelerle karşılaşacağız bunu inceleyeceğiz. Önce kemiklerini kaynatacağız daha sonra iskeletini çıkaracağız." dedi.

Ölen aslan üniversitede kadavra oldu

ÖĞRENCİLERE İLGİNÇ GELİYOR

MAKÜ Veterinerlik Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Doğuş Özhakan, ilk defa bir aslanı bu kadar yakından incelediğini ve kendisine ilginç geldiğini aktardı. Fakülte öğrencilerinden Özlem Önür de kadavra olarak ilk defa bir aslanı incelediklerini söyledi.

Daha sonra Prof. Dr. Özgel aslan anatomisi hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Ölen aslan üniversitede kadavra oldu

Ölen aslan üniversitede kadavra oldu

Ölen aslan üniversitede kadavra oldu

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