Ölen çocukları için hastane bahçesini ağaçlandırdılar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 10 ay önce kalp rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden Olgay Alışık’ın adını yaşatmak isteyen anne ve babası, Devlet Hastanesi’nin bahçesini ağaç fidanlarıyla donattı.

ADINI YAŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Ayvalık’ın sanatsal anlamda sesini sık sık uluslar arası arenada düzenlenen resim sergileri organizasyonlarına öncü olarak duyurmaya çalışan Ressam Emine Alışık ile ilçenin sevilen esnaflarından olan eşi Ayhan Alışık, 10 ay önce kaybettikleri oğulları Olgay Alışık’ın adını ağaç dikerek yaşatmaya çalışıyor.

Yeni hastane binasının bahçesine sanatçı arkadaşları ve aile dostlarının destekleriyle yaklaşık 300 adet çam ağacı fidanını diken Alışık çifti, bir nebze olsun acılarını hafifletmeye çalıştı.

"SEVENLERİNİN ARMAĞANIDIR"

Ayvalık Devlet Hastanesi bahçesine ‘Olgay Alışık anısına sevenlerinden armağandır’ tabelası da dikildi. Anne Emine Alışık, “10 önce oksijen yetmezliği ve kalp rahatsızlığından hayatını kaybeden oğlum Olgay’ın hatırasını yaşatmak için hastane bahçesini ağaçlandırmak istedik” dedi.

























