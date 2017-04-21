Zhejiang bölgesinde bir arabanın çarpması sonucu hayatını kaybeden köpeğin başından ayrılmayan ve onu hayata döndürmeye çalışan köpeğin görüntüleri yürekleri sızlattı.

PATİLERİYLE DOSTUNU HAYATA GERİ DÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

17 Nisan'da meydana gelen olayda bir arabanın çarptığı köpek yerde yatarken, arkadaşı ise çaresizce patileriyle dostunu sarstı, yanında havladı ve bir hayat belirtisi bekledi.

KÖPEKLERİN SAHİBİ YARDIM ÇAĞIRDI

Yaklaşık yarım saat sonra köpeklerin sahibinin olay yerine gelerek yardım çağırdığı bildirildi.

Ölen dostunu hayata döndürmeye çalışan köpek İZLE