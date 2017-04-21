taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.628
USD
3,6464
EURO
3,9044
ALTIN
150,24
PETR
52,8700

Ölen dostunu hayata döndürmeye çalışan köpek

Çin'de bir arabanın çarpması sonucu ölen arkadaşını var gücüyle hayata geri döndürmeye çalışan köpek kameraya kaydedildi.

21.04.2017 - 11:59
  1. Haberler
  2. Dünya

2

Zhejiang bölgesinde bir arabanın çarpması sonucu hayatını kaybeden köpeğin başından ayrılmayan ve onu hayata döndürmeye çalışan köpeğin görüntüleri yürekleri sızlattı.

PATİLERİYLE DOSTUNU HAYATA GERİ DÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

17 Nisan'da meydana gelen olayda bir arabanın çarptığı köpek yerde yatarken, arkadaşı ise çaresizce patileriyle dostunu sarstı, yanında havladı ve bir hayat belirtisi bekledi.

KÖPEKLERİN SAHİBİ YARDIM ÇAĞIRDI

Yaklaşık yarım saat sonra köpeklerin sahibinin olay yerine gelerek yardım çağırdığı bildirildi.

Ölen dostunu hayata döndürmeye çalışan köpek İZLE

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Teşekkürler Beşiktaş

Teşekkürler Beşiktaş

139
Serdar Ortaç: Erdoğan'dan iyisi yok

Serdar Ortaç: Erdoğan'dan iyisi yok

266
Türkiye gazetesi: Kutlu Doğum FETÖ projesi

Türkiye gazetesi: Kutlu Doğum FETÖ projesi

175
Galatasaray'dan Beşiktaş'a UEFA göndermesi

Galatasaray'dan Beşiktaş'a UEFA göndermesi

100
Alman Dışişleri Bakanı'ndan İncirlik Üssü açıklaması

Alman Dışişleri Bakanı'ndan İncirlik Üssü açıklaması

78
Trump'tan İran nükleer anlaşması açıklaması

Trump'tan İran nükleer anlaşması açıklaması

16
Hadise makyajsız halini paylaştı

Hadise makyajsız halini paylaştı

69
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM